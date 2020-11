Beautiful anticipazioni: Brooke e Ridge sempre più distanti, Thomas trama

Thomas continua a negare di esser stato spinto da Brooke. Ma questa sua decisione rispecchia davvero quello che ricorda o semplicemente vuole tenere un segreto per avere qualcosa con cui minacciare in un secondo momento le Logan? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 6 novembre 2020. Come avrete visto, Sanchez continua a credere che la caduta dalla scogliera di Thomas non sia stato un evento casuale ma che tutte le storie finora raccontate, come anche la morte di Emma, si leghino tra di loro. Nessuno lo sta aiutando a mettere insieme i tasselli ma prima o poi ce la farà! Nel frattempo Sally ha deciso di dare una nuova possibilità a Wyatt ma questa volta dovranno fare le cose in modo sereno, senza fretta…Spencer sa di aver sbagliato con Sally ed è pronto a tutto pur di riconquistarla.

Vediamo quindi quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 6 novembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 NOVEMBRE 2020

Nessun sembra aver creduto alle parole di Thomas e anche al suo pentimento. Brooke e Hope non hanno nessuna intenzione di perdonare Thomas per quello che ha fatto! Ridge invece si schiera dalla parte di suo figlio, pronto a dargli una seconda possibilità.

Intanto in ospedale le condizioni di salute di Thomas migliorano ma non vanno affatto bene i rapporti tra Ridge e Brooke. I due sono ormai distanti anni luce e la storia di Thomas sembra aver creato tra loro una ferita che non si potrà risanare. Ridge infatti pensa che Brooke odi Thomas e non ha poi tutti i torti. Ma del resto, chi non lo farebbe? Thomas sapeva che Beth era viva e non ha detto nulla a Hope ma è stato zitto con il solo obiettivo di arrivare poi a sposarla, dopo aver aspettato che scegliesse di lasciare Liam, del quale era invece ancora innamorata…Brooke non può accettare tutto questo e non lo farà mai…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 6 novembre 2020.