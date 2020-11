Il segreto anticipazioni: Isabel e Rosa alla resa dei conti. Urge matrimonio

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 6 novembre 2020? Lo scopriamo come sempre con le ultime notizie in arrivo da Puente Viejo! Come avrete visto, don Filiberto continua a ripensare a quello che è successo e promette di vendicarsi per l’umiliazione che ha dovuto subire…Nel frattempo Alicia difende come può le intenzioni di Matias ma ormai i compagni di lotta iniziano a pensare che non sia la persona giusta. Intanto Adolfo finalmente può tornare a casa ma quello che lo aspetta cambia tutto: pensava che avrebbe spiegato a Rosa che lui e Marta devono stare insieme perchè si amano ma non è questo quello che succederà visto che la sua promessa sposa è incinta…

Cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domani, 6 novembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 NOVEMBRE 2020

Donna Francisca ha in mente un piano per sbarazzarsi di donna Eulalia una volta per tutte, ma donna Isabel non sembra essere d’accordo con lei. Don Ignacio, dopo aver accolto – seppur con una certa freddezza – Maria Jesus, la affronta in privato, convinto che il suo interesse per Pablo sia solamente una facciata per poter ottenere qualcosa. In casa, intanto, c’è un clima di tristezza a causa della partenza di Marta. L’unica che sembra non essere dispiaciuta è Rosa, che ora ha campo libero con Adolfo. Del resto anche e gli altri non lo sanno, è stata lei a chiedere a Rosa di andare via e di lasciare per sempre il paese…Che cosa succederà tra lei e Adolfo, visto che lui non la ama, resta comunque un grande enigma!

Mauricio e don Filiberto continuano a discutere animatamente e il sacerdote arriva perfino a minacciarlo durante un incontro in municipio, con Hipolito che cerca di far ragionare entrambi. Tiburcio, che ancora non ricorda nulla dei giorni in cui è scomparso, riceve la visita di una donna, Estefania, che afferma di essere stata con lui e che insieme si siano divertiti moltissimo. Donna Isabel decide di affrontare apertamente la situazione della gravidanza di Rosa. Quali sono le intenzioni della marchesa, spinge per il matrimonio?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani. La soap ci aspetta come sempre alle 16,20 su Canale 5.