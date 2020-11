Una vita anticipazioni: festa ad Acacias 38 per le nozze di Ramon e Carmen

Cinta ed Emilio sono convinti che il loro piano funzionerà e che Angelines troverà presto un altro ragazzo con cui fidanzarsi, in modo da poter rompere il matrimonio. Ma sarà davvero così? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 6 novembre 2020. Nella prossima puntata della soap spagnola capiremo quello che succederà anche in casa di Genoveva. Come avrete visto, la donna ha deciso di dare retta a Ursula che le ha proposto un nuovo diabolico piano. Vuole eliminare Marcia: questo a detta della Dicenta, è il solo modo per pensare di conquistare Felipe. Genoveva deciderà di dare retta alla sua domestica?

Non ci resta che scoprire la trama della puntata di Una vita di domani, 6 novembre 2020, ecco le anticipazioni per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 NOVEMBRE 2020

Cinta ed Emilio parlano di come sta andando il piano e pensano che Angelines si potrebbe innamorare di un altro ragazzo pronto a corteggiarla…I due ragazzi si incontrano di nascosto in casa e quasi non vengono scoperti da Bellita che si affaccia in cucina e vede sua figlia rientrare dalla porta di servizio.

Felipe vuole che Marcia capisca che sarà sempre protetta e che non deve temere nulla neppure adesso che sono tornate sia Ursula che Genoveva.Per calmarla dalle sue ansie le mostra l’album di famiglia, parlandole del grande amore che ha provato per Celia.

E’ tutto pronto per il matrimonio e Antonito va a vedere come se la stanno cavando alla locanda, dove si dovrà tenere la festa. Purtroppo c’è ancora un gran disordine ma Servante gli promette che sistemeranno tutto. La piccola Milagros accompagna Carmen alla sua prova dell’abito e la trova bellissima, tanto che chiede a Susana di avere un abito uguale per quando sarà grande!

La piccola ha anche un dono speciale per Carmen, un braccialetto davvero importante! Agustina passa da casa di Felipe per ricordargli della disinfestazione e di quello che Marcia deve fare in questo caso…Ramon e Antonito sono molto emozionati e non vedono l’ora di celebrare questo matrimonio!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 6 novembre 2020.Domani alle 14,10 su Canale 5 vedremo la prima parte dell’episodio 1074 di Acacias 38.