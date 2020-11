Beautiful anticipazioni: Flo si libera della sua verità su Thomas ma Ridge stenta a credere

Che cosa succederà nella puntata di sabato 7 novembre 2020 di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap americana così seguita e amata! Come avrete visto in queste ultime puntate, Thomas è uscito dal coma, le cose vanno meglio e pian piano si sta riprendendo. Ma il giovane sembra aver dimenticato, o forse ha voluto dimenticare, quello che è successo con Brooke e Hope sulla scogliera. Si tratta di un altro diabolico piano che poi magari userà per vendicarsi di Brooke minacciandola? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate ma intanto possiamo dirvi che domani ci sarà un faccia a faccia da non perdere, quello tra Flo e Ridge. Per la ragazza è arrivato il momento di raccontare tutto su Thomas…

Ed ecco per voi le anticipazioni di domani 7 novembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 7 NOVEMBRE 2020

Per Flo è arrivato il momento di togliersi alcuni sassolini dalla scarpa. Se da un lato è vero che ha aiutato Reese nel suo folle piano, è anche vero che quando ha scoperto che la bambina non era una qualsiasi creatura abbandonata in ospedale da una madre, ma la figlia di Hope, avrebbe voluto dire tutto. Ma poi Thomas le ha impedito di farlo. Ed è stato molto convincente visto quello che ha fatto a Emma. E così Flo, quando Ridge va in carcere per chiederle di parlargli di quello che è successo nell’ultimo periodo, gli racconta delle minacce ricevute e dice anche al Forrester che suo figlio è implicato in qualche modo anche nell’incidente che ha causato la morte di Emma. Ridge stenta a credere a queste parole e, anche stavolta, preferisce credere a suo figlio. Eppure in passato, quando sono successe altre cose, Ridge non era poi così comprensivo con suo figlio…

Brooke sta soffrendo molto per tutto quello che succede tra lei e Ridge e per quello che è accaduto a Thomas e decide di parlarne raccontando a Bill tutto quello che le passa per la testa, tutte le sue preoccupazioni. Nel frattempo in ospedale, Thomas finge ancora, ma che cosa ha in mente?

Appuntamento a domani ore 13,40 per una nuova puntata di Beautiful da non perdere.