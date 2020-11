Una vita anticipazioni: Ursula vuole far fuori Marcia, Genoveva tentenna

Dovrebbe, e usiamo il condizionale, perchè in casa Mediaset fino all’ultimo può succedere di tutto, andare in onda domani sabato 7 novembre 2020, una nuova puntata di Una vita. La soap spagnola prevista anche la scorsa settimana non era poi andata in onda, sostituita da DayDreamer, senza nessun preavviso. Le nostre anticipazioni raccontano quindi quello che dovrebbe succedere domani 7 novembre 2020, nella seconda parte dell’episodio 1074 di Acacias 38. Pronti per scoprire quello che accadrà domani ai protagonisti di Una vita? Il matrimonio di Carme e Ramon andrà bene, si svolgerà senza nessun imprevisto? E che intenzioni ha Genoveva con Marcia, vuole davvero fare quello che Ursula le ha proposto, ossia ucciderla?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 7 NOVEMBRE 2020

Ramon e Antonito aspettano in piazza Carmen, e cresce l’attesa per questo giorno così importante. Insieme a loro anche Felipe che ormai ha dimenticato tutto il dolore provato in passato ed è di nuovo uno dei più grandi amici di Ramon…Carmen si prepara ma prima di scendere in piazza per le nozze, parla con Lolita di quanto sia felice di far parte di questa famiglia.

Ramon accoglie raggiante la donna che ama e non vede l’ora che possa diventare sua moglie. Camino spia dalla finestra la felicità di questa coppia e vorrebbe che anche sua madre provasse lo stesso. Ma il momento magico viene interrotto dall’arrivo di Ledesma che come sempre, rovina tutto…

Carmen e Ramon diventano finalmente marito e moglie e possono festeggiare anche sulle note delle dolci canzoni cantante da Bellita che in gran forma si esibisce per i novelli sposi. Angelines non ha apprezzato affatto la compagnia di Nicolas e se la prende con Emilio che le chiede di non dire però nulla a Ledesma. Ma in realtà la ragazza sembra aver un interesse ad Acacias 38, le potrebbe piacere Giacinto?

Nonostante tutti i problemi che ci sono stati alla locanda di Fabiana, alla fine le cose vanno come lei e Servante speravano…Felipe decide di assumere anche un’altra cameriera perchè vuole che Marcia ceni in casa come se fosse la padrona, senza sentirsi sempre su un livello più basso…La ragazza sembra apprezzare queste attenzioni.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 7 novembre 2020.