Una vita anticipazioni: Ursula ha il permesso, potrà uccidere Marcia

Se non ci saranno cambiamenti nella programmazione di Canale 5, Una vita tornerà in onda domani regolarmente dopo la puntata del sabato! E le nostre anticipazioni ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani 8 novembre 2020. Cosa succederà ad Acacias 38? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama dell’episodio di domani, la prima parte della puntata numero 1075. Finalmente un po’ di felicità nel quartiere grazie al matrimonio di Carmen e Ramon che sono finalmente marito e moglie. Ma mentre i due si sposavano, c’era anche chi tramava alle loro spalle. Ursula infatti è convinta che ci sia un solo modo per trovare pace, nel caso di Genoveva, e quel modo preveda la morte di Marcia. Ma a quanto pare la sua padrona non la pensa esattamente come lei. E’ possibile che Genoveva sia davvero cambiata e che non abbia intenzione di fare del male a Marcia? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 NOVEMBRE 2020

Emilio deve fare i conti con una verità che non si aspettava di scoprire…Il piano per trovare un nuovo fidanzato ad Angelines, almeno per il momento è fallito. La ragazza infatti ha scoperto qualcosa su Nicolas, qualcosa che neppure Emilio sapeva. Al suo giovane amico infatti piacciono gli uomini! Agustina è felice di poter tornare a lavorare in casa di Felipe visto che adesso Marcia è diventata la sua fidanzata e quindi potrebbe presto essere una vera e propria signora. Ne parla anche con Casilda che apprende sorpresa questa novità! Agustina racconta le novità anche a Ursula, senza però immaginare che la Dicenta odia Marcia…

Genoveva vuole usare una nuova tattica per avvicinarsi a Felipe e gli dice di aver bisogno di lui per delle questioni legali che deve affrontare. Ma l’avvocato non sembra avere intenzione di intrecciare nessun genere di rapporto con Genoveva, neppure professionale e le suggerisce quindi che potrebbe trovarle un amico che le possa dare una mano.

Genoveva torna a casa e parla con Ursula di quello che ha scoperto. Ha ascoltato una conversazione e ha capito che Felipe vuole sposare Marcia. La Dicente le conferma che è tutto vero, non si tratta di pettegolezzi. Dopo aver appreso questa notizia, Genoveva cambia idea e accetta la proposta di Ursula: Marcia deve sparire dalla vita di Felipe…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 8 novembre 2020 su Canale5. Appuntamento alle 14,20 dopo Beautiful.