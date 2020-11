Beautiful anticipazioni: le bugie di Thomas verranno a galla? Sanchez indaga

Nonostante Flo sia convinta che Thomas abbia ucciso Emma e nonostante tutte le cose che la ragazza gli ha raccontato, Ridge non vuole ancora creder che suo figlio abbia un lato oscuro e continua a difenderlo. Lo farà fino alla fine? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 9 novembre 2020. Un nuovo episodio della soap americana ci aspetta su Canale 5 e presto scopriremo quale sarà il destino di Thomas. La polizia continua a indagare anche su di lui, cosa succederà? Tutto quello che di malvagio ha fatto nelle ultime settimane, verrà alla luce?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 NOVEMBRE 2020

Brooke continua a ribadire di non aver spinto con intenzione Thomas dalla scogliera. Ma allo stesso tempo difende le sue azioni: ha sentito sua figlia urlare ed è per questo che è corsa da lei, forse se non ci fosse andata, da quella scogliera sarebbe caduta lei e non Thomas. La Logan quindi non ha nessuna intenzione di scusarsi con Thomas per quello che è successo e tutto questo dà molto fastidio a Ridge che non riesce ancora a comprendere l’atteggiamento di sua moglie. Ma Brooke non desiste dal suo intento…

Nel frattempo c’è anche un’altra persona che non si sposta dalle sue convinzioni. E questa persona è il detective Sanchez sempre più convinto che ad aver contribuito a far uscire Emma di strada, sia stato Thomas. Il giovane si è ripreso e potrebbe sostenere in un interrogatorio, anche se si trova ancora in ospedale. Ridge è convinto che non sia la cosa migliore da fare e prova a chiedere a Sanchez di farlo in un secondo momento. Non riesce a credere che la polizia possa avere dei sospetti su Thomas…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 9 novembre 2020, come sempre alle 13,40 su Canale 5.