Il segreto anticipazioni: Isabel riprende Rosa, Alberto Santos indaga ancora

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 9 novembre 2020? Negli ultimi episodi vedremo quelle che saranno le decisioni di Isabel e Francisca che hanno finalmente capito che il loro nemico ha un nome e quel nome è Eulalia…Nel frattempo in paese è ancora guerra tra Mauricio e don Filiberto: nonostante si cerchi in tutti i modi di fare qualcosa per riappacificare i due, la battaglia continua…Dolores e Hipolito cercano in tutti i modi di capire che cosa è successo a Tiburcio e che cosa ha fatto in quei giorni in cui è stato lontano da casa. E’ vero che l’uomo non ricorda nulla? Isabel non ha nessuna intenzione di permette che Adolfo non sposi Rosa, soprattutto adesso che ha scoperto che la ragazza è incinta. Dovrà continuare ad assumersi le sue responsabilità. Non ci resta che scoprire le anticipazioni della puntata de Il segreto di domani! Appuntamento come sempre alle 16,20 dopo il day time del GF VIP 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 NOVEMBRE 2020

Mauricio e don Filiberto continuano a discutere animatamente e il sacerdote arriva perfino a minacciarlo durante un incontro in municipio, con Hipolito che cerca di far ragionare entrambi. Tiburcio, che ancora non ricorda nulla dei giorni in cui è scomparso, riceve la visita di una donna, Estefania, che afferma di essere stata con lui e che insieme si siano divertiti moltissimo. Donna Isabel, decide di affrontare apertamente la situazione della gravidanza di Rosa.

Donna Isabel, decisa a prendere in mano le redini del matrimonio tra Rosa e suo figlio Adolfo, si reca alla Villa per discuterne con don Ignacio e coglie l’occasione per riprendere velatamente Rosa per non averla informata subito della gravidanza. Urrutia è sempre più nervoso, sia per il carico di lavoro eccessivo che deve sopportare e sia per la vicenda del giornalista, Alberto Santos. Encarnacion e Alicia, inoltre, non fanno che riprenderlo, convinte che assecondi troppo don Ignacio.

Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate? Appuntamento a domani!