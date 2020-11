Beautiful anticipazioni: Ridge affronta Thomas, vuole tutta la verità su Emma

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 10 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama dell’episodio del martedì. Come avrete visto è iniziata una vera e propria guerra in famiglia: da un lato Brooke che ha trovato in Bill un valido alleato, dall’altro Ridge che, nonostante le parole di Flo e anche i dubbi di Sanchez, continua a credere ciecamente a suo figlio. Non riesce a credere che Thomas possa aver fatto del male a Hope ma soprattutto che possa aver taciuto sul fatto che la piccola Beth fosse ancora viva. E invece molto presto Ridge dovrà fare i conti con questa verità che sicuramente fa male ma non ci sono altre strade da percorrere. Del resto Sanchez è anche a un passo dal provare che Thomas abbia causato la morte di Emma, per cui Ridge molto presto, dovrà accettare che suo figlio ha un animo cattivo, come Brooke ha ripetuto più volte…

Ma scopriamo che cosa succederà con la puntata di domani, 10 novembre 2020 che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 NOVEMBRE 2020

Ridge è felice per il fatto che Thomas sta meglio ma non riesce a capire perchè suo figlio ha tutta questa fretta di lasciare l’ospedale. Il Forrester ha dei dubbi che non se ne andranno via facilmente e per questo vuole avere un faccia a faccia con Thomas e parlare di una cosa che vuole risolvere. E’ la questione legata alla morte di Emma: come è possibile che la polizia sospetti di lui? Ridge stenta a credere che possa essere vero e vuole un confronto con suo figlio…

Nel frattempo Brooke si rende conto che ama molto Ridge ma questo non significa dover rinunciare alla sua famiglia. Vuole proteggere Hope e se Ridge non si rende conto che Thomas è una persona pericolosa, allora deve fare qualcosa. Il matrimonio potrebbe esser messo in crisi? Brooke è davvero molto amareggiata dal fatto che Ridge non le abbia creduto e dal fatto che non si sia reso conto di quanto suo figlio sia cambiato, in peggio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 10 novembre 2020.