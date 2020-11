Una vita anticipazioni: un uomo misterioso arriva ad Acacias 38 mentre Ursula studia il suo piano

Chi è il nuovo personaggio misterioso che è arrivato ad Acacias 38? Sembra essere un uomo molto ricco questo don Andrade che ovviamente, ha incontrato subito Ursula, una che ha sempre molto da nascondere. Che cosa vogliono i due e che cosa stanno tramando? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 10 novembre 2020. Domani su Canale 5 vedremo la prima parte dell’episodio 1076. Abbiamo lasciato Cinta ed Emilio da soli in casa ma i due non sanno che Ledesma ha seguito il giovane fidanzato di sua figlia e adesso potrebbe succedere di tutto…Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 NOVEMBRE 2020

Genoveva, sconvolta dall’aver appreso che Felipe ha intenzione di sposare Marcia, decide di accettare la proposta di Ursula. E acconsente quindi al fatto che la giovane, in un modo o nell’altro, venga fatta fuori. Ursula quindi spiega a Genoveva quello che ha intenzione di fare ma la donna non vuole sapere niente: preferisce essere all’oscuro…

Emilio torna al ristorante e sua madre chiede spiegazioni per la sua assenza. Il giovane le dice che non è tenuto a raccontare ogni movimento della sua giornata, essendo un adulto ma Felicia vuole sapere che cosa stava facendo. E così il ragazzo mente e le dice che era in compagnia di Antonito.

Felipe spiega a Marcia che ha intenzione di sbrigare tutte le procedure per farla diventare una donna spagnola a tutti gli effetti. La ragazza ne è felice ma si sente un po’ anche turbata da quello che è stato il passato di Felipe e vorrebbe sapere di più su Celia e anche su Tano, il figlio che insieme hanno adottato.

Ledesma arriva con il volto ancora segnato dal pugno che Emilio gli ha dato e racconta a Felicia di averlo sorpreso con Cinta. La donna viene colta alla sprovvista, non se lo aspettava. Angelines stringe una strana amicizia con Giacinto, e se fosse interessata a lui?

Per il momento Ramon e Carmen continuano a vivere in casa con Lolita e Antonito ma non sembrano essere molto entusiasti di questa decisione…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 10 novembre 2020.