Una vita anticipazioni: Emilio e la sua famiglia lasciano Acacias 38?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 11 novembre 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, in onda la seconda parte dell’episodio 1076 di Acacias 38. Come avrete visto, Genoveva cerca di fingere di non essere turbata dalla relazione che c’è tra Felipe e Marcia ma in realtà, ogni volta che li vede, ha un colpo al cuore. Nel frattempo ad Acacias 38 è arrivato Andrade, l’uomo che aveva comprato Marcia e con il quale Ursula in qualche modo, sembra essere in contatto. Andrade vuole riprendersi Marcia? La giovane fidanzata di Felipe sembra aver creduto alla buona fede di Ursula che le ha detto di essere una donna libera ma le cose non stanno così; la Dicenta vuole ucciderla e sta tramando per farlo.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 NOVEMBRE 2020

Ad Acacias 38 le signore parlano di Marcia e del fatto che presto lei e Felipe potrebbero diventare marito e moglie. La cosa non lascia affatto indifferente Genoveva anzi. La donna prova a camuffare i suoi sentimenti ma è evidente che stia soffrendo…Lolita continua a essere molto nervosa e la convivenza con lei nella stessa casa per Ramon e Carmen non è affatto semplice…

Felicia cerca di capire che fine abbia fatto suo figlio e Camino continua a difenderlo…Felicia ed Emilio hanno l’ennesima discussione e la donna questa volta esplode esausta. La donna ha paura che per vendicarsi Ledesma dirà tutto ai conti di Valdeza!

Felipe non vede l’ora di dire a Tano che ha una nuova fidanzata ed è convinto che il ragazzo sarà felicissimo di conoscere Marcia.

Felicia si rende conto che non c’è più tempo da perdere: Emilio deve lasciare il prima possibile Acacias 38 e forse anche lei e Camino dovrebbero farlo perchè la vendetta di Ledesma, per quello che è successo, sarà inevitabile. Adesso la decisione spetta a Emilio: se ne andrà per sempre? E Cinta che farà?

Marcia torna a casa e trova davanti alla porta un sigaro ancora acceso. La ragazza capisce che il suo passato è tornato a bussare alla porta. Andrade è ad Acacias 38? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 11 novembre 2020. La soap ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.