Una vita anticipazioni: Felipe e Marcia pronti a fidanzarsi ma Andrade fa paura

In onda domani la prima parte dell’episodio 1077 di Acacias 38, che cosa sta per succedere nel quartiere più famoso di Spagna? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 12 novembre 2020. Avrete visto che Ledesma è andato via da Acacias 38 in compagnia di sua figlia, dopo aver visto il bacio tra Cinta ed Emilio e dopo che il giovane lo ha preso a pugni; Felicia, convinta del fatto che Ledesma adesso denuncerà tutto ai Valdeza, prepara la fuga per suo figlio. Marcia rientrando a casa ha trovato un sigaro ancora acceso e ha capto che il passato è venuto a bussare alla sua porta: ad Acacias 38 è arrivato Andrade, il suo padrone? Non ci resta che scoprire tutti i dettagli con le anticipazioni di Una vita e la trama della puntata di domani 12 novembre 2020. Vi ricordiamo che la soap ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 NOVEMBRE 2020

Emilio ha deciso di partire, come consiglia sua madre visto che rischia di finire in carcere. Ma prima di lasciare Acacias 38 deve dire tutto a Cinta. La ragazza non si aspettava una cosa simile e chiede dove andrà. Emilio sembra essere pronto a lasciarsi tutto alle spalle e a ricominciare una nuova vita in Argentina.

Carmen e Ramon si svegliano nel cuore della notte a causa di alcuni rumori in casa e pensano che ci siano dei ladri ma quando arrivano in soggiorno vedono Lolita. La donna non riuscendo a dormire sta stirando…La convivenza si fa sempre più difficile! Antonito si infuria per quello che sua moglie sta facendo visto che dovrebbe stare a riposo, essendo incinta e non di certo alzarsi nel cuore della notte. Carmen prova a farle capire che deve cambiare atteggiamento.

Felicia e Camino fingono con le vicine di casa che vada tutto bene ma in realtà sono molto preoccupate per quello che è successo e per la partenza prossima di Emilio.

Liberto e Ramon decidono di parlare con Felipe dei pettegolezzi che circolano in merito alla sua relazione con Marcia. L’avvocato ribadisce che non ha nessuna intenzione di piegarsi di fronte ai pregiudizi ma che andrà avanti per la sua strada. Dopo questa conversazione quindi Felipe decide di ufficializzare il suo fidanzamento con Marcia e organizza una festa con i vicini di casa.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 12 novembre 2020 su Canale 5 come sempre alle 14,10.