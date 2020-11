Beautiful anticipazioni: Steffy non perdona Thomas è l’inizio di un incubo

Ridge ha promesso a Thomas che lo aiuterà a non andare in prigione ma non può che prendere le distanze da tutto quello che ha fatto. Prova disprezzo nei confronti delle sue azioni e gli dice che l’educazione che lui e Taylor gli hanno dato, non è quella di un uomo che ha commesso gesti così ignobili. Ma Thomas secondo voi, si lascerà turbare dalle parole di suo padre dopo tutto quello che di cattivo ha fatto nella sua vita? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 13 novembre 2020.

Nel frattempo Liam e Hope che finalmente hanno di nuovo la loro famiglia e possono essere sereni insieme alla piccola Beth, si ritrovano. Si lasciano andare alla passione, in fondo, non hanno mai smesso di amarsi e il loro sentimento è sempre più forte. Gli ostacoli non sono mancati ma si va avanti!

E allora scopriamo le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 NOVEMBRE 2020

Per tutti i componenti della famiglia Forrester è difficile comprendere il gioco fatto da Thomas. E ovviamente anche Steffy è provata da tutto quello che è successo. Non dimentichiamo che la donna ha avuto con se per mesi la piccola Phoebe, pensando fosse figlia di Flo. E anche lei non può perdonare a suo fratello il gioco fatto. Adesso si ritrova da sola, con la piccola Kelly, dopo aver fatto da madre per tanto tempo alla bambina che era invece Beth. Ma non solo, Steffy non può perdonare il fatto che Thomas abbia mentito a tutti. E non gli perdona neppure l’atteggiamento che ha avuto con Douglas. Arrivare a manipolare un bambino, minacciarlo in quel modo: sono tutte cose che Steffy non può e non vuole perdonare. Se Ridge sembra essere più tenero con suo figlio, Steffy non ha nessuna intenzione di far finta che tutte queste cose non siano accadute…

Da non perdere la reazione di Steffy e tutto quello che le succederà in queste settimane perchè per la Forrester, l’addio alla piccola Phoebe, è l’inizio di un vero e proprio incubo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda venerdì 13 novembre 2020.