Una vita anticipazioni: Genoveva va all’attacco, Felipe non cede

Assolutamente da non perdere il nuovo episodio di Una vita in onda domani 13 novembre 2020. Nella puntata del venerdì seguiremo la seconda parte dell’episodio 1077 di Acacias 38. Tutto pronto nella calle più famosa di Spagna per la festa di fidanzamento tra Marcia e Felipe. La bella giovane però non ha detto a Felipe che sospetta che una persona che ha fatto parte del suo passato, sia arrivata nel quartiere. E non si tratta di un uomo qualunque, si tratta di Don Andrade, l’uomo per il quale lei era una schiava…Ursula aveva fatto credere a Marcia che sarebbe stata libera, ma a quanto pare, le cose non stanno proprio in questo modo, anzi…Anche Genoveva arrivata al negozio di Lolita apprende che Felipe ha organizzato una festa per ufficializzare il fidanzamento con Marcia e non ne è affatto felice. Che cosa farà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, ecco le ultime news da Acacias 38 per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 NOVEMBRE 2020

Mentre Marcia prende le misure per un nuovo abito, grazie all’aiuto di Casilda e Agustina, Genoveva si dispera per la notizia che ha appena appreso. Stenta a credere che Felipe si voglia persino fidanzare in modo ufficiale con Marcia e capisce che bisogna agire subito. Neppure Ursula sapeva nulla di questa festa ma scopre tutto parlando con Agustina.

Antonito cerca di capire che cosa sta succedendo tra Emilio e Ledesma visto che l’uomo ha lasciato Acacias 38. E così Emilio gli racconta del suo piano e gli rivela che sta per lasciare la Spagna alla volta dell’Argentina. Il giovane Palacios vorrebbe fermarlo ma a quanto pare, non c’è davvero nulla da fare…Genoveva convoca Liberto e Ramon in casa per parlare con loro di alcune cose. Il Palacios è molto sorpreso nel vedere anche il marito di Rosina e si chiede come mai la donna gli abbia dato il permesso di presentarsi. C’era molta curiosità nel sapere quello che Genoveva avrebbe voluto chiedere.

Genoveva, cercando di conquistare Felipe, propone a Ramón e Liberto di noleggiare una nave per rimpatriare i soldati feriti in Marocco. Il marito di Rosina chiede assistenza legale all’avvocato.Liberto pensa infatti che l’idea di Genoveva sia molto valida e decide di provare a convincere Felipe che non ha però il suo stesso entusiasmo. L’avvocato sta ancora cercando di capire cosa turbi Marcia. Si rende conto che c’è molto che non funziona ma non sa che cosa perchè la ragazza continua a tacere.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 13 novembre 2020.