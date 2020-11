Una vita torna domenica: Cinta ed Emilio lasciano insieme Acacias 38?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 15 novembre 2020? Segnate sul calendario: questa settimana Una vita non va in onda al sabato. Infatti da domani 14 novembre 2020 arriva Amici 20 per cui vedremo il talent di Maria de Filippi al sabato, seguito poi da Verissimo, con i nuovi ospiti di Silvia Toffanin. Ma torniamo ad Acacias 38: domani vedremo la prima parte dell’episodio 1078 di Acacias 38. Come avrete visto fervono i preparativi per la festa di fidanzamento di Marcia e Felipe. L’avvocato è entusiasta mentre Marcia ha paura di non aver ancora chiuso con il suo passato, e non sbaglia. Nel frattempo Emilio si prepara per partire: deve lasciare Acacias 38 alla volta dell’Argentina.

Non ci resta che scoprire la trama della puntata di Una vita in onda domenica 15 novembre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020

Emilio è pronto per lasciare Acacias 38 ma c’è una novità: Cinta ha intenzione di andare via insieme a lui. Lo faranno davvero? Nel frattempo Genoveva va avanti con il suo piano e fa credere a Felipe di essere interessata solo agli affari e di approvare la sua relazione con Marcia ma dentro di se continua a soffrire. Ramon parla con Antonito di quello che Genoveva ha proposto a lui e a Liberto. Le intenzioni della donna sembrano essere buone.

Lolita continua a voler fare tutto da sola. Da un lato Antonito si rende conto di essere fortunato perchè ha una moglie davvero speciale ma dall’altro vorrebbe anche che facesse un po’ di meno visto che è incinta…

Cinta decide di chiedere aiuto a suo padre per il viaggio di Emilio. Gli chiede di dare dei contatti che loro hanno in Argentina in modo che quando il ragazzo arrivi, possa trovare qualcuno che lo aiuti a sistemarsi. Josè ci riflette…Genoveva incontra Marcia e le dice che non deve avere paura di lei.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 15 novembre 2020 alle 14,20 circa su Canale 5.