Beautiful anticipazioni: Flo lascia il carcere ma Brooke si risente

Steffy è davvero molto provata per quello che Thomas le ha fatto. Ha continuato a fingere ben sapendo che la piccola Phoebe era in realtà Beth e lei tutto questo non lo può perdonare. Per mesi ha stretto una bambina che pensava sarebbe stata la sua e invece quella bambina aveva una madre con il cuore in pezzi perchè pensava che fosse morta. Che cosa accadrà adesso? La famiglia Forrester si ritroverà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 15 novembre 2020. La soap americana ci aspetta come sempre di domenica con una nuova puntata. E vedremo come Ridge e Steffy cercheranno di rimettere insieme i tasselli dopo tutto quello che Thomas ha fatto. Lo potranno perdonare? A quanto pare questa volta Thomas l’ha fatta davvero grossa…Steffy non si dà pace e anche Ridge inizia a credere di non riconoscere nel giovane, i valori che lui e Taylor hanno cercato di dare ai loro figli.

Ridge deve decidere se dare o meno l’immunità a Flo e si rende conto che la ragazza è stata minacciata da Thomas…Cosa farà adesso? Darà una seconda possibilità a lei come sta facendo in qualche modo con Thomas? Scopriamo i dettagli con la trama della puntata di Beautiful di domani 15 novembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 NOVEMBRE 2020

Alla fine, anche dopo aver ascoltato le parole di Shauna che spiegava i motivi per i quali Flo ha continuato a tacere, Ridge ha deciso di dare alla ragazza una seconda possibilità. Ed è per questo motivo che ha deciso di ritirare la denuncia fatta e di darle la famosa immunità. Per Flo a quanto pare c’è la possibilità di iniziare una nuova vita. Può lasciare il carcere ma quello che ha fatto non potrà mai dimenticarlo e di questo ne è ben consapevole. Inoltre c’è anche un altro aspetto di questa storia da affrontare. Brooke per l’ennesima volta si sente tradita da Ridge. Non avrebbe voluto che Flo uscisse dal carcere dopo tutto quello che ha fatto a Hope nonostante sia sangue del suo sangue. E non approva quello che Ridge ha fatto…Ennesimo attrito quindi tra i due in un momento davvero complicato…

Flo una volta uscita dal carcere però si ritroverà in una situazione molto diversa rispetto a quella che aveva lasciato, anche Wyatt infatti non è più dalla sua parte e c’è già una donna diversa nella sua vita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani pomeriggio.