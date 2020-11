Una vita anticipazioni: il ritorno di Mauro ad Acacias 38 e il terrore di Marcia

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 16 novembre 2020? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama dell’episodio 1078di Acacias 38, domani vedremo la seconda parte. Come avrete visto Felipe è alle prese con l’organizzazione della festa per il suo fidanzamento con Marcia. Quello che non sa è che Ursula e Genoveva stanno tramando alle loro spalle per mettere fine a questa relazione. Non solo, ad Acacias 38 è arrivato un uomo di cui Marcia fa bene ad avere paura. Nel frattempo Cinta ed Emilio si preparano per lasciare per sempre Acacias 38: prima che Ledesma possa denunciare tutto ai conti di Valdeza, devono scappare via, il più lontano possibile…

Cosa succederà quindi nella puntata di domani? Ecco le anticipazioni per voi. Appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 NOVEMBRE 2020

Emilio rivela a sua sorella che anche Cinta andrà via con lui in Argentina. La ragazza è felicissima per questa notizia e spera che il viaggio possa andare nel migliore dei modi. Cinta spiega a Camino che non partiranno insieme perchè lei ha bisogno dei documenti e poi sarà pronta per raggiungere l’uomo che ama. Genoveva parla con le vicine di casa di quello che vuole fare per i militari che hanno combattuto in guerra in Marocco e le signore sono tutte molto colpite dalle parole della donna.

Marcia va alla locanda di Servante per trovare Felipe e lì, dopo aver salutato l’avvocato che aveva un importante incontro, vede il sigaro che le ricorda il suo passato. Prova a capire se sia di Andrade o meno, ma non riesce subito a scoprirlo. Cinta decide di andare a parlare anche con Felicia e le spiega che ha deciso di lasciare Acacias 38 per partire con Emilio. La donna alla fine sembra essere felice.

Ma qualche minuto dopo, Felicia fa una strana e misteriosa chiamata a Ledesma, che non passa inosservata a sua figlia Camino. Che cosa sta tramando la donna? All’uscita della chiesa tutti gli abitanti di Acacias 38 si ritrovano di fronte a una vecchia conoscenza. Mauro è tornato!