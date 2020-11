Beautiful anticipazioni: Flo libera cerca Wyatt che non perdona

Coesa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 17 novembre 2020? Per Flo inizia una nuova vita anche grazie alla decisione di Ridge che non ha voluto andare avanti con la denuncia dando alla ragazza l’immunità. Una scelta che ha salvato sicuramente Thomas e la sua famiglia dallo scandalo ma che ha contribuito ad allontanare Ridge da Brooke. Per la Logan infatti Flo ha molte colpe ed era giusto che restasse in carcere. Anche Steffy stenta a credere che la donna che le ha fatto così tanto male possa essere libera. Ma è il prezzo da pagare per non veder finire dietro le sbarre anche Thomas.

Shauna è felice che sua figlia non debba affrontare nessun processo ma la vita che Flo ha lasciato prima di entrare in carcere ormai non c’è più perchè tutto è andato avanti e le sue colpe sono davvero tante. Che cosa farà adesso, resterà lo stesso a Los Angeles? Pare che la sua intenzione sia quella di riavvicinarsi a Wyatt ma il problema è che il giovane Spencer non sembra aver voglia di perdonarla…Scopriamo quindi le anticipazioni: ecco la trama di Beautiful per la puntata di domani!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 NOVEMBRE 2020

Per Flo tornare alla vita di tutti i giorni non è affatto semplice. Liam e Hope la detestano per quello che ha fatto. Thomas potrebbe essere ancora una volta una minaccia per lei e anche le zie non la vogliono nella loro vita. Le sorelle Logan fanno fronte comune e non ci stanno: Hope non si meritava quella sofferenza. Ma c’è anche un’altra persona che non sembra essere interessata a Flo. Wyatt infatti si sta avvicinando di nuovo a Sally anche se le reticenze e le troppe pretese della ragazza non sono quello che il giovane si aspettava…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 17 novembre 2020.