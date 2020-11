Una vita anticipazioni: Mauro deve raccontare tutta la verità su Teresa

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 17 novembre 2020 su Canale 5? Le anticipazioni ci rivelano la trama dell’episodio 1079 di Acacias 38, domani infatti vedremo la prima parte della puntata della soap spagnola. Un clamoroso colpo di scena per gli abitanti di Acacias 38 che non si aspettavano una cosa simile: il ritorno di Mauro in quartiere. Che cosa ci fa Mauro dopo tanti anni ad Acacias 38? E perchè la donna che tanto amava, Teresa, non è con lui? Una volta arrivato ad Acacias 38 e incontrate le persone a cui tanto vuole bene, alla fine l’ex ispettore, racconterà che cosa è successo tra lui e la sua amata. Ma vediamo proprio le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani: Emilio lascerà davvero Acacias 38 alla volta dell’Argentina? E perchè sua madre ha fatto una misteriosa telefonata a Ledesma?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 NOVEMBRE 2020

Camino chiede spiegazioni a sua madre in merito alla telefonata che ha fatto a Ledesma. Felicia le spiega che vuole solo sapere dove si trova perchè non avere sue notizie le lascia pensare che potrebbe succedere il peggio per la sua famiglia. Camino sembra credere alle parole di Felicia ma la donna al telefono poi, parlando con Ledesma, gli dice che ha una offerta da fargli che non potrà non accettare…

Ad Acacias 38 sono tutti molto felici di rivedere Mauro. L’uomo viene ospitato da Felipe al quale racconta quello che è successo nella sua vita. Sta affrontando un momento molto complicato…E così Felipe gli dice che può capire il suo grande dolore e gli racconta di come è morta Celia e di tutto quello che è successo dopo che lei se n’è andata. Poi in casa arriva Marcia e Felipe racconta al suo amico che da quando c’è lei nella sua vita le cose sono cambiate. Adesso grazie a Marcia ha capito che può essere di nuovo felice.

Gli uomini di Acacias 38 parlano del ritorno di Mauro in quartiere ma non solo. Devono anche pensare alla proposta fatta da Genoveva che a quanto pare sembra essere molto allettante, soprattutto per Liberto, felice di imbarcarsi in questa nuova avventura. Antonito continua a essere preoccupato per sua moglie e chiede a Carmen una mano per tenerla a bada. Emilio ha lasciato Acacias 38 e Cinta a quanto pare, si prepara per seguirlo…

Mauro è travolto dai ricordi e Felipe gli dice che adesso è arrivato il momento di raccontare che cosa è successo a Teresa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 17 novembre 2020.