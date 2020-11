Una vita anticipazioni: Felicia trama con Ledesma? Emilio deluso

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 18 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38: domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1079. Mauro è tornato ad Acacias 38 ma ha il cuore pieno di dolore. Infatti ha una brutta notizia da dare a Felipe e parla di quello che è successo con Teresa. Felipe infatti gli dice che può comprenderlo, visto che anche lui ha perso la sua amata Celia e allora Mauro inizia a raccontare quanto accaduto. Nel frattempo Felicia si mette in contatto con Ledesma e gli dice che ha una proposta da fargli…

Vediamo quindi cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, ecco quelle che sono le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 NOVEMBRE 2020

Mauro inizia a raccontare a Felipe quello che è successo. Gli dice che Teresa era incinta ma purtroppo il bambino è nato morto e che lei ha rischiato la vita…Per provare a dimenticare quanto accaduto, Mauro e Teresa decisero di trasferirsi in campagna e sembrava che la donna stesse recuperando e che le cose andassero meglio. Ma poi un giorno dei malviventi assalirono la casa dove vivevano e Teresa venne uccisa. Mauro ha voluto in qualche modo pensare che tornando nel quartiere dove ci sono i suoi amici, il dolore provato per la morte di Teresa, potesse assopirsi in qualche modo.

Cinta non ha detto a suo padre che anche lei ha intenzione di andare in Argentina e si occupa di trovare un lavoro a Emilio. Il giovane decide di comunicare anche ad Antonito quello che stanno per fare. Il giovane ne è felice. Camino dice a Emilio che sua madre ha fatto una strana telefonata a Ledesma…

Mauro viene informato da Felipe su quello che è successo con Genoveva e gli racconta anche che adesso sta cercando di aiutarla negli affari…Marcia sembra essere pronta a raccontare tutto quello che è successo nel suo passato a Felipe, dopo aver avuto il dubbio che Andrade fosse ad Acacias 38.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 18 novembre 2020.