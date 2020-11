Beautiful anticipazioni: Ridge e Shauna colpo di scena clamoroso in arrivo

Flo prova a rimettere insieme i tasselli della sua vita ma si rende conto che è difficile. Aveva lasciato un uomo pronto a fare qualsiasi cosa per lei prima di lasciare in carcere e adesso lo ritrova al fianco di Sally…Cosa succederà quindi nelle prossime puntate della soap? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 19 novembre 2020. Come avrete visto Ridge ha affogato tutti i suoi dispiaceri nell’alcol e caso ha voluto che proprio in questa occasione, passasse dallo stesso locale anche Shauna. La madre di Flo sta già tramando qualcosa che potrebbe cambiare la vita di Ridge approfittando della sua situazione ? Vediamo cosa sta per accadere con le nostre anticipazioni, eccole per voi!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 NOVEMRE 2020

Flo vorrebbe far pace con Wyatt per fargli capire le sue ragioni e per provare a spiegare perchè non ha raccontato la verità sulla piccola Beth. Ma Wyatt sembra essere irremovibile e assolutamente non intenzionato ad accettare le scuse di Flo. La giovane figlia di Shauna non sa che Sally ha ascoltato l’intera conversazione con Wyatt e che questa volta non ha intenzione di restare in secondo piano. E così la stilista affronta a muso duro Flo e le dice chiaramente che deve stare alla larga dal suo fidanzato.

Mentre Ridge è praticamente ko e viene portato da Shauna a casa sua ormai quasi semi svenuto, Brooke parla con Katie di quello che sta succedendo nella sua vita e le spiega che le cose tra lei e il marito non stanno andando bene. Ma Brooke ancora non immagina che presto ci saranno altri clamorosi colpi di scena che cambieranno davvero tutto. E Shauna ne sarà protagonista…

Da non perdere quindi le prossime puntate di Beautiful, continuate a seguirci per avere tutte le ultime news dalle puntate americane della soap più vista in Italia!