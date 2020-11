Il segreto anticipazioni: Rosa perde la testa, Adolfo la sposerà lo stesso?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto e le ultime news da Puente Viejo ci rivelano che cosa sta per accadere. Cosa vedremo nella puntata di domani 19 novembre 2020? Come avrete visto Dolores e Hipolito continuano a cercare di capire che cosa ha fatto Tiburcio quando è sparito ma Honesimo non è stato in grado di scoprire niente…Intanto in famiglia si discute di quello che è successo con Francisca e Isabel…Le due infatti sono riuscite a eliminare Eulalia a quanto pare ma non hanno ancora trovato Raimundo. La trappola quindi ha funzionato solo a metà. Ma che cosa succederà quindi nelle prossime puntate della soap spagnola? Rosa è molto colpita da quello che ha fatto Isabel e vorrebbe essere come lei. Ed è più che felice visto che i preparativi per le nozze possono andare avanti senza intoppi! Peccato che Adolfo non abbia il suo stesso entusiasmo…Alicia stenta a credere al piano organizzato da Isabel…Tomas però non vuole perdere il suo lavoro, ma non sarà che inizia a provare qualcosa per lei? Matias non sa più dove cercare Raimundo. Eulalia non ha confessato prima di morire…Francisca spera che si potrà riuscire ad arrivare a una conclusione. Scopriamo i dettagli con la trama della puntata de Il segreto di domani, 19 novembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 NOVEMBRE 2020

Tomas tenta di realizzare i suoi piani per rimodernare la miniera e renderla più sicura, ma Adolfo è preso dai suoi problemi, sentendosi intrappolato in una vita che non voleva, e non dà ascolto al fratello. Tomas vorrebbe avere un rapporto diverso con Alicia ma non immagina che la donna sta tramando alle sue spalle… Urrutia, che ha confessato la verità sull’incidente di Bilbao al signor Santos, il giornalista, gli fornisce tutti i documenti che provano che don Ignacio non era coinvolto e che lui è l’unico colpevole.

Rosa, dopo aver assistito ad una telefonata tra Ignacio e Marta, perde del tutto la testa e le sue allucinazioni diventano sempre più frequenti, come gli scatti d’ira. Hipolito tenta di corrompere Estefania, per farla allontanare da Puente Viejo e aiutare Tiburcio, ma lei torna a tormentarli. Pablo sospetta ancora che dietro la partenza improvvisa della madre ci sia un motivo che gli tengono nascosto, così, dietro consiglio di Urrutia, pensa ad un modo per far confessare i genitori.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 19 novembre 2020.