Una vita anticipazioni: perchè Felicia ha chiamato Ledesma? Emilio tradito

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 19 novembre 2020? Nella puntata del giovedì vedremo la prima parte dell’episodio 1080 di Acacias 38. I colpi di scena non mancano di certo in Spagna: nel quartiere ad esempio è tornato Mauro che ha una storia drammatica da raccontare. Lui e Teresa si sono amati moltissimo ma hanno affrontato insieme anche il dolore più grande, quello della perdita del loro bambino. E quando pensavano di aver trovato pace, nella nuova vita in campagna, Teresa è stata uccisa. Mauro adesso cerca pace e tranquillità grazie all’affetto degli amici che aveva lasciato ad Acacias 38 e Felipe è lieto di accoglierlo in casa sua! Mentre Felicia si mette in contatto con Ledesma, per fargli una proposta, Emilio non riesce a capire come mai sua madre abbia chiamato l’uomo e si prepara a partire lasciando per sempre la Spagna…Ma nella puntata di domani di Una vita, che cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 NOVEMBRE 2020

Felipe presenta Marcia a Mauro e chiede alla ragazza di essere gentile e disponibile con lui, ha bisogno dell’affetto di persone care per tornare a vivere dopo il dramma che ha affrontato.

Emilio affronta Felicia e le chiede se abbia chiamato o meno Ledesma. La donna stranamente nega e dice di non averlo fatto. Non sa che però Camino ha informato suo fratello. Manca pochissimo alla partenza di Emilio per l’Argentina, che cosa sta tramando la donna?

Per Carmen la vita insieme a Lolita non è semplice ma non vuole turbare Ramon che adesso è davvero felice. In ogni caso anche suo marito si rende conto che vivere con Antonito e con la sua giovane moglie non è affatto semplice.

Liberto spiega a Susana e a Rosina come mai Mauro è tornato ad Acacias 38 ed è da solo. Felioe gli ha detto che Teresa è morta ma non ha aggiunto altri dettagli su quello che è accaduto. Le due signore sono sconvolte da questa notizia. Marcia e Mauro iniziano a conoscersi meglio. E così l’investigatore fiuta subito che la ragazza nasconde qualcosa nel suo passato e chiede a Felipe se abbia scoperto che cosa la fa tanto soffrire. Ma l’avvocato ancora non conosce tutta la storia di Marcia…

Josè ha capito che Cinta ed Emilio stanno ancora insieme e inizia a sospettare ma la ragazza nega anche l’evidenza….

Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Una vita!