Il segreto anticipazioni: Rosa impazzita cade dalle scale, matrimonio a rischio?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 20 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo. Avrete visto che il piano di Isabel e Francisca ha funzionato ma c’è un problema: Eulalia prima di morire non ha voluto dire che cosa è successo a Raimundo e la Montenegro non sa più dove cercarlo. Anche Matias è molto preoccupato…Cosa vedremo quindi nella puntata de Il segreto di domani? A quanto pare nonostante quello che sta succedendo nelle loro vite, Rosa pensa solo a questo matrimonio anche se la telefonata che ha ascoltato, la lascia sotto choc… Mauricio e Matias, grazie alla pista ricevuta dal Capitano Huertas, rintracciano e catturano Campuzano, il tirapiedi di donna Eulalia. Lo trascinano a La Habana, con l’intento di costringerlo a confessare dove si trovi Raimundo, ma donna Isabel si intromette nei loro piani. Vediamo quindi che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 20 novembre 2020, ecco le anticipazioni per voi!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 NOVEMBRE 2020

Encarnacion e Carolina corrono in soccorso di Rosa, caduta dalle scale della Villa con indosso l’abito da sposa. La ragazza perde i sensi, ma si riprende velocemente e riporta solo qualche graffio. Il suo stato mentale, però, preoccupa sia la famiglia che Adolfo, che temono che la situazione sia degenerata e l’incedente non sia stato tale. Estefania continua a tormentare Tiburcio, ma in suo aiuto accorrono Hipolito e Onesimo, che sembra avere un piano per liberarsi dal ricatto della donna.

Pablo convince don Ignacio a parlare con Maria Jesus che, messa alle strette, cede confessando di aver abbandonato il figlio per un “bene superiore”, cosa che sconvolge il ragazzo. Campuzano, catturato da Mauricio e Matias e portato a La Habana, riesce a togliersi la vita prima di essere interrogato, con l’aiuto di donna Isabel che, chiaramente, non vuole che Raimundo venga ritrovato, dato che un suo ritorno a Puente Viejo andrebbe contro i suoi interessi.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 20 novembre 2020 su Canale 5 come sempre alle 16,20.