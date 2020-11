Una vita anticipazioni: Marcia viene rapita dall’uomo con la cicatrice, che ne sarà di lei?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 20 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38, domani in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1080. Come avrete visto l’arrivo di Mauro ha portato una ventata di novità nella vita di Felipe che sta cercando di ufficializzare la relazione con Marcia. La ragazza però non gli ha ancora raccontato tutta la verità sul suo passato e allora Mauro, dopo aver parlato con Felipe, visto che non ha perso il suo spirito da investigatore, prova a carpire delle informazioni a Marcia. Anche Josè vorrebbe capire quelle che sono le reali intenzioni di Cinta. La ragazza ha chiesto aiuto per un nuovo lavoro per Emilio che sta per lasciare la Spagna ma non ha detto a suo padre che anche lei ha intenzione di andare via. Nel frattempo Felicia ha negato a suo figlio di aver chiamato Ledesma ma in realtà la donna lo ha fatto…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 NOVEMBRE 2020

Antonito e Ramon provano a placare Carmen che non sta vivendo un buon momento a causa della gravidanza di Lolita! Nel frattempo in soffitta fervono i preparativi per la festa di fidanzamento di Marcia e Felipe. La ragazza è bellissima con il suo nuovo abito ma è anche molto nervosa. Ursula si congratula con Marcia e tutti pensano che la donna abbia deposto l’ascia di guerra ma in realtà sta tramando alle spalle di tutti.

Emilio va a salutare Cinta, visto che mancano pochissime ore alla partenza. La ragazza le dà il nome dell’amico di suo padre che lo aiuterà con un nuovo lavoro in attesa del suo arrivo. Mentre i due giovani passano, Araxanta li ascolta e capisce che le intenzioni di Cinta sono quelle di lasciare di nascosto Acacias 38 per raggiungere il suo fidanzato in Argentina e si arrabbia moltissimo. Il giorno della festa di Marcia e Felipe, Ursula e Genoveva lasciano il quartiere per un breve viaggio.

Mentre le due donne si allontanano, c’è un uomo con la cicatrice che sta osservando tutto. E’ la persona che deve colpire Marcia? Ramon sembra intuire che Carmen potrebbe essere incinta, visto che si emoziona così spesso ed è molto suscettibile, sarò realmente incinta? Casilda invece cerca in tutti i modi di rasserenare Marcia che è particolarmente nervosa. Nel frattempo tutti gli invitati sono arrivati in casa di Felipe per la festa.

Emilio sta per lasciare Acacias 38 ma all’improvviso si ritrova davanti Ledesma…Marcia sta scendendo dalla soffitta per raggiungere la festa ma si rende conto che c’è qualcuno che potrebbe seguirla. Nelle scale si spengono anche le luci…L’uomo con la cicatrice addormenta Marcia e la rapisce, che ne sarà di lei?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 20 novembre 2020.