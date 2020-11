Il segreto anticipazioni: la madre di Pablo e il giornalista sono incombutta, che accadrà?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 22 novembre 2020? Vi ricordiamo che anche questa settimana la soap spagnola non va in onda al sabato ma che ci aspetta domenica con un nuovo imperdibile appuntamento. Le ultime notizie da Puente Viejo ci rivelano quello che sta succedendo in paese! Pablo non può immaginare che sua madre sia in combutta con il giornalista arrivato in paese e che i due insieme vogliano vendicarsi di Don Ignacio. Ce la faranno? Rosa nel frattempo continua a stare sempre peggio…

Tiburcio, Hipolito e Onesimo, nel tentativo di screditare Estefania, elaborano un piano per addossarle la colpa di un furto, ma falliscono miseramente e sembra che Tiburcio non possa fare altro che confessare a Dolores di averla tradita. E adesso ecco per voi le anticipazioni per la puntata de Il segreto di domenica.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020

Tra don Ignacio e Urrutia c’è una discussione, scatenata dalle dichiarazioni rilasciate da Urrutia al giornalista, Alberto Santos, che rischiano di portare tragiche conseguenze. Il giornalista, infatti, lavora in combutta con Maria Jesus, la madre di Pablo, per rovinare definitivamente Solozabal e la sua industria. Anche alla Villa, la situazione degenera, con Rosa che sprofonda tra paranoie, allucinazioni e manie di persecuzione.

Donna Francisca, stanca di attendere risultati, convoca il Capitano Huertas per comunicargli che non solo si unirà alle operazioni di ricerca ma sarà lei a prenderne il comando. Dopo che il piano di far apparire Estefania come una ladra non ha funzionato, Onesimo ne elabora un secondo. Tiburcio non è affatto tranquillo ma, vista la situazione disperata, accetta di ascoltare il nuovo piano.

Il segreto ci aspetta domenica 22 novembre 2020 alle 14,45 circa su Canale 5. A seguire invece andrà in onda DayDreamer. Il pomeriggio di Domenica si conclude con una puntata di Domenica Live.