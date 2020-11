Una vita anticipazioni: Felipe distrutto cerca Marcia ma nessuno sa niente

Clamoroso colpo di scena nella puntata di Una vita in onda oggi, come avrete visto infatti Marcia è stata rapita da un uomo con una grossa cicatrice sul volto. E l’uomo di certo lavorava per Ursula: che cosa ne farà della ragazza? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domenica. La soap spagnola infatti ci attende domenica pomeriggio con un nuovo episodio da non perdere, in onda la prima parte dell’episodio 1081 di Acacias 38…Ma il rapimento di Marcia non è la sola cosa che è successa in questa puntata ricca di colpi di scena. Emilio infatti stava per partire quando è arrivato di fronte a lui Ledesma. Che cosa vuole l’uomo? Non ci resta che scoprire ogni dettaglio con le anticipazioni, eccole per voi. Una vita torna il 22 novembre 2020 con una nuova puntata da non perdere nel pomeriggio della domenica!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 22 NOVEMBRE 2020

In casa di Felipe sono tutti molto in ansia per via dell’attesa. Marcia sembra non arrivare. Ma la ragazza non si può presentare alla festa di fidanzamento, visto che è stata rapita…Felipe parla con Casilda e le chiese se sappia che fine ha fatto Marcia. La ragazza dice di averla lasciata in soffitta pronta per scendere in casa…Felicia non voleva tradire suo figlio ma far si che Ledesma non fosse più un problema per loro. Ledesma è arrivato ad Acacias 38 perchè sposerà Felicia. Emilio però non sembra essere affatto d’accordo…

Casilda sale in soffitta per capire che fine abbia fatto Marcia ma non la trova. L’avvocato si domanda dove possa essere finita ma non sembra prendere in considerazione la possibilità che le sia successo qualcosa, crede invece che alla fine abbia deciso di andare via senza presentarsi…Tutti i vicini di Felipe si chiedono che fine possa aver fatto Marcia ma nessuno sembra essere preoccupato per lei.

Felipe e Liberto provano a capire cosa sia accaduto. L’avvocato crede che Marcia non lo avrebbe mai messo in ridicolo di fronte agli altri. Liberto non sa che cosa pensare e prova a ragionare insieme al suo amico. Agustina consiglia a Felipe di parlare con Casilda per provare a comprendere se ci fosse qualcosa che la tormentava. Antonito e Ramon continuano a sospettare che Carmen sia incinta…Felipe convoca Casilda e cerca di capire insieme a lei se Marcia se ne sia andata per sua volontà. La ragazza gli conferma che Marcia lo ama moltissimo e che non se ne andrebbe mai da sola. Allo stesso tempo però Marcia provava qualcosa che non si può spiegare e che forse l’ha spinta ad andare via. Casilda non sa cosa pensare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 22 novembre 2020.