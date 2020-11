Beautiful anticipazioni: Shauna non ha nessuna intenzione di lasciare LA

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 23 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama del prossimo episodio in onda su Canale 5. Come avrete visto i colpi di scena non sono mancati e scopriremo molto presto quali saranno le conseguenze della notte passata insieme tra Ridge e Shauna. Lo stilista ha solo dormito ma questo Brooke, qualora scoprisse della notte passata con la madre di Flo, non può saperlo. Quali saranno le carte giocate quindi da Shauna adesso? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 NOVEMBRE 2020

Ridge è ancora molto scosso per quello che è successo e non sa come comportarsi perchè immagina che Brooke gli farà delle domande, visto che ha trascorso la notte fuori casa. Shauna lo ha rassicurato sul fatto che non dirà niente di questo incontro ma Ridge è comunque molto preoccupato per quello che è accaduto…Brooke intanto ragiona anche su quello che Eric le ha detto a proposito di Thomas. Tutti in famiglia tendono a scagionarlo ma lei lo reputa colpevole di molte cose.

Nel frattempo Katie fa capire in modo molto chiaro a Flo che se ne deve andare. Non è più ben accetta in famiglia e quello che è successo con Hope non si può dimenticare. Invita quindi sua nipote a preparare i bagagli e a lasciare una volta e per sempre Los Angeles, portandosi dietro anche sua madre…

Ma quello he Katie ignora, è che Shauna non ha la benchè minima intenzione di lasciare la città, anzi. E la notte passata con Ridge sarà fondamentale per lei come vedremo nei prossimi episodi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 23 novembre 2020 su Canale 5, come sempre alle 13,40.