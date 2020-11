Il segreto anticipazioni: Francisca ha un nuovo alleato, è don Filiberto

Pablo è molto provato per quello che è successo con sua madre, non pensava che la storia sarebbe finita in questo modo e ancora una volta si rende conto che dalla sua parte c’è Carolina, l’unica a esser stata sempre sincera con lui. Ma che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, 23 novembre 2020? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda lunedì alle 16,20 come sempre dopo il day time del GF VIP 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 NOVEMBRE 2020

Per dimostrare a Pablo tutto il bene che gli vuole e per fargli capire che lei starà sempre al suo fianco, Carolina gli regala il fiore che lui le diede quando si baciarono per la prima volta. Mai avrebbero immaginato che il loro amore sarebbe stato turbato da una notizia scioccante come quella che sono fratelli. Sembra passata una vita e invece è meno di un anno che accaddero quei fatti ma oggi, Carolina e Pablo non possono più amarsi… Carolina ricorda che c’è un legame fortissimo tra loro ma Pablo la invita a tornare con i piedi per terra: non si possono amare, sono fratelli.

Donna Francisca, stanca di attendere risultati, convoca il Capitano Huertas per comunicargli che non solo si unirà alle operazioni di ricerca ma sarà lei a prenderne il comando. Dopo che il piano di far apparire Estefania come una ladra non ha funzionato, Onesimo ne elabora un secondo. Tiburcio non è affatto tranquillo ma, vista la situazione disperata, accetta di ascoltare il nuovo piano.

Damian e Isidoro si incontrano sempre più spesso e, discutendo di Matias, Isidoro confessa di avere forti dubbi sulla sua lealtà. Matias, intanto, è sempre più strano e nervoso e Marcela sospetta che non sia dovuto solo alla scomparsa di Raimundo, ma che lui gli nasconda qualcosa. Donna Isabel, approfittando dell’assenza di donna Francisca, convoca don Filiberto a La Habana per intimargli di non ficcare il naso nei suoi affari, ma durante la conversazione scopre che potrebbe rivelarsi un valido alleato contro la Montenegro.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 23 novembre 2020.