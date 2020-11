Una vita anticipazioni: Felipe affronta Ursula, dov’è Marcia?

Che fine ha fatto Marcia? Felipe si renderà conto che il suo non è un allontanamento volontario ma che si tratta di un rapimento? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 23 novembre 2020. In onda su Canale 5 domani la seconda parte dell’episodio 1081 di Acacias 38. Come avrete visto Marcia è stata rapita ma Felipe non lo immagina ed è disperato. Nel frattempo in quartiere è tornato Ledesma che ha annunciato a Emilio che lui e sua madre stanno per sposarsi. Che cosa succederà quindi ora, Emilio se ne andrà lo stesso lasciando che sua madre sposi una persona che non ama? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 NOVEMBRE 2020

Genoveva torna ad Acacias 38 e subito Rosina e Susana le raccontano di quello che è successo. Le spiegano che Marcia non si è presentata alla festa di fidanzamento con Felipe e ovviamente la donna fa finta di non sapere nulla e di essere anche dispiaciuta per questo epilogo.

Anche in soffitta si parla di quello che è successo a Marcia. Fabiana inizia a credere che forse Mauro, che è uno molto attento a queste cose, potrebbe cercare di capire che fine abbia fatto la ragazza, visto il suo passato in Polizia. E anche Felipe decide di parlare con Mauro e Liberto di quello che sta succedendo a Marcia: la ragazza lo amava, non se ne sarebbe mai andata senza dire niente. Liberto prova a chiedere se Felipe si sia accorto di qualche mancanza in casa, oggetti o denaro ma non manca niente.

Mentre Ramon è convinto che sua moglie sia incinta, Carmen si confida con Agustina e le dice quanto sia complicata la vita con Lolita. Cinta sembra essere felice per il fatto che Emilio non se ne debba andare e che quindi possano restare entrambi in Spagna. I ragazzi spiegano ad Antonito quello che sta succedendo: sarà Felicia a sposarsi con Ledesma, è questo il solo patto. Carmen esplode: non ce la fa più a vivere in casa con Lolita e dice tutto senza peli sulla lingua a suo marito, ormai è davvero arrivata al limite.

Bellita scopre quello che suo marito e Cinta stavano facendo e chiede spiegazioni a entrambi. Felipe vede Ursula e decide di affrontarla: è convinti che abbia fatto del male a Marcia la ma Dicenta nega…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 novembre 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5.