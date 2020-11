Beautiful anticipazioni: Shauna dirà a Brooke della notte passata con Ridge?

Katie non riesce a credere che Flo abbia fatto tutto quel male a Hope. Non riesce a credere che possa essere una Logan, figlia di un fratello che loro hanno così tanto amato. E si sfoga contro Flo in ogni modo, con la pretesa che lei se ne vada il prima possibile. Ma come rivelano le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 24 novembre 2020, Flo non ha nessuna intenzione di lasciare la città. La ragazza è ancora molto legata a Wyatt e crede che forse tra di loro ci possa essere un qualcosa, nonostante la presenza di Sally nella vita del giovane Spencer. Nel frattempo Shauna è pronta a giocarsi le sue carte anche se al momento asseconda in tutto e per tutto Ridge, la sensazione è che presto possa sganciare il suo asso.

La donna ha detto a Ridge che non dirà mai nulla di questa notte, visto che lui ha salvato la vita a Flo ma siamo sicuri, che dietro a queste parole, ci sarà molto altro…Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani 24 novembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 NOVEMBRE 2002

Ridge sa che deve farsi perdonare da Brooke in tutti i modi anche perchè, delle tensioni potrebbero provocare una frattura insanabile dopo la notte che lui ha trascorso al fianco di Shauna. E’ chiaro a tutto che tra la madre di Flo e Ridge non ci sia stato nulla ma di certo, se Brooke lo scoprisse, non la prenderebbe affatto bene. Shauna in ogni caso ha fatto una promessa a Ridge e l’uomo sembra essere abbastanza sereno. Così dopo un momento iniziale di smarrimento, Ridge fa pace con Brooke. Insieme sono pronti a girare pagina…

Shauna non può nascondere quello che è successo proprio a tutti e così ne parla con Flo che resta basita dal racconto di sua madre e che si dissocia da quello che ha fatto…Ma sembra proprio che Shauna non abbia nessuna intenzione di lasciare Los Angeles come invece Katie ha chiesto a Flo di fare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 24 novembre 2020.