Una vita anticipazioni: Felipe e Mauro cercano Marcia, Ursula trama ancora

Che cosa scopre Felipe parlando con Ursula di Marcia? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani 24 novembre 2020. Come avrete visto, l’avvocato stenta a credere che la ragazza se ne sia andata di sua volontà e affronta Ursula, anche per capire se Marcia gli ha raccontato la verità sul suo passato. E così Ursula le dice che Marcia ha grande immaginazione e che molte delle cose che dice che le siano successe in Brasile, prima di arrivare in Spagna, non sono vere. Ma sarà realmente così? Ovviamente no, visto che Genoveva e Ursula sono complici e hanno organizzato il rapimento di Marcia…Vediamo quindi che cosa sta per accadere nel quartiere. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1082 di Acacias 38, come sempre, imperdibile!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 NOVEMBRE 2020

Bellita non vuole sentire ragioni e pretende che sua figlia e suo marito le dicano tutto quello che sanno su Emilio e sulla sua partenza per l’Argentina. Josè gli spiega che Emilio era pronto ad andare via per non sposare Angelines ma Bellita non capisce perchè non ha potuto semplicemente annullare il fidanzamento…

Carmen, sempre molto nervosa per via della convivenza con Lolita, si confida con Fabiana e con Agustina e spiega loro che sta vivendo un vero e proprio incubo.

Mauro vuole aiutare Felipe a capire che fine abbia fatto Marcia e così l’avvocato, anche con l’aiuto di Liberto, cerca di rimettere insieme i tasselli per capire da dove si possa iniziare a cercare Marcia che non può essere sparita nel nulla. Anche Liberto non capisce dove possa essere andata da sola e senza soldi. La vicenda appare davvero molto complessa. Il fotografo manda la foto che Marcia e Felipe avevano scattato per spedirla a Tano, forse potrà essere utile per le indagini. Nel frattempo Genoveva si offre in aiuto a Felipe, dicendole che lei sa che cosa si prova a essere abbandonata ma l’avvocato, non vuole nulla da lei.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 24 novembre 2020 su Canale 5, come sempre alle 14,10.