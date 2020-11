Beautiful anticipazioni: Brooke e Ridge di nuovo vicini, Shauna farà la sua mossa?

Ridge alla fine racconta quasi tutto a Brooke. Le dice che si è preso una sbornia ma non le racconta nulla della notte passata con Shauna e questo forse, potrebbe complicare in un secondo momento le cose. Che cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful di domani, 25 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap. Come avrete visto alla fine sembra proprio che tra Brooke e Ridge sia tornato il sereno…Shauna ha anche parlato con Katie facendo notare che solo Ridge ha compreso quello che Flo ha fatto perdonandola e che forse anche gli altri dovrebbero farlo…Brooke intanto sembra aver deciso di accettare le scuse di Ridge e di voltare pagina per ritrovare finalmente il sereno dopo i fatti delle ultime settimane.

Ma vediamo la trama di Beautiful di domani, 25 novembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 NOVEMBRE 2020

Ridge dopo aver passato la notte con Shauna, anche a causa del terrore che Brooke lo possa scoprire, cambia del tutto atteggiamento. E così lui e la Logan ritrovano la serenità che era mancata nelle ultime settimane a causa di tutto quello che era successo con Thomas. Ridge sa che non può permettersi di sbagliare, se non vuole perdere Brooke. E nonostante non conosca affatto Shauna, sembra in ogni modo volersi fidare di lei. La donna gli ha promesso che non dirà nulla a Brooke. Ma manterrà davvero la parola data?

Nel frattempo Katie e Bill cercano di far capire a Wyatt quelli che sono stati tutti gli errori fatti da Flo e gli dicono che non può e non deve perdonarla dopo le sofferenze che ha causato a Liam e a Hope. Wyatt cosa deciderà di fare? Non ci resta che seguire i prossimi episodi di Beautiful per scoprire tutto quello che accadrà!

