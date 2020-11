Una vita anticipazioni: Marcia è ancora viva o Ursula l’ha fatta uccidere?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 25 novembre 2020? Felipe è davvero distrutto dopo la scomparsa di Marcia e non sa che cosa pensare. Le anticipazioni di Una vita per le prossime puntate ci rivelano però che l’avvocato continuerò a cercarla perchè non vuole credere che sia scappata…Nel frattempo Ramon continua a pensare che Carmen sia incinta mentre invece la donna vorrebbe solo andare a vivere in un’altra casa, visto che non sopporta più Lolita. Ma cosa accadrà nella puntata di Una vita di domani, Mauro mettendo insieme i pezzi, riuscirà a capire dove si trova Marcia? L’ispettore ha iniziato le sue indagini e vuole aiutare Felipe…Ma cosa scopre?

Ecco le ultime notizie da Acacias 38, domani in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1082. Vediamo nel dettaglio le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 NOVEMBRE 2020

Antonito chiede a suo padre di parlare con Carmen. Visto che sospetta che la donna sia incinta ne deve parlare direttamene con lei per capire quanto c’è di vero…Ramon però dice che vuole aspettare il momento giusto: non vuole rovinare a Carmen la sorpresa del dirlo …

Mauro accetta di indagare per scoprire che fine ha fatto Marcia e visita la soffitta dove la ragazza viveva con Casilda. Nel frattempo Felicia e Ledesma si preparano per il matrimonio anche se Camino ed Emilio non vorrebbero il sacrificio della loro mamma. Carmen non ce la fa più e i rituali di purificazione di Lolita iniziano davvero a stancarla.

Felicia racconta a Susana e a Rosina che sta per sposare Ledesma: le due signore stentano a credere che sia possibile tutto questo. Genoveva pensa che dovrebbero scrivere una lettera spacciandosi per Marcia. Ma Ursula le dice che questa non sarebbe una buona idea in quanto Felipe ha i quaderni sui quali la ragazza si esercitava per imparare lo spagnolo, per cui potrebbe mettere a confronto la calligrafia e scoprire che non è quella di Marcia. Ursula in ogni caso ha in mente un piano che porterà a termine e Genoveva si affida a lei.

Carmen e Lolita discutono anche in negozio, deve intervenire Casilda per placare gli animi. Anche Ledesma ed Emilio hanno una discussione in pubblico, deve intervenire Camino a placare gli animi. Mauro non sembra avere buone notizie per Felipe che inizia a credere che forse Marcia se ne sia andata davvero abbandonandolo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 25 novembre 2020 come sempre su Canale 5.