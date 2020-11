Una vita anticipazioni: Mauro cerca Marcia e Felipe prova ad andare avanti

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 26 novembre 2020 ? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1083 di Acacias 38. Come avrete visto, Felipe è distrutto: non sa più cosa pensare e crede che Marcia se ne sia andata in modo volontario. Mauro infatti, facendo le prime indagini, si è reso conto che non ci sono prove che lascino pensare che è accaduto altro. Nel frattempo Felicia comunica alle sue amiche che sta per sposare Ledesma. Restano tutti senza parole di fronte alla rivelazione della donna.

Genoveva e Ursula invece, si rendono conto che devono portare a Felipe qualcosa che gli faccia credere che Marcia se n’è andata in modo volontario…

Vediamo quindi la trama per la puntata di Una vita di domani 26 novembre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 26 NOVEMBRE 2020

Liberto propone di fare una denuncia in commissariato ma Mauro non è d’accordo; continuerà a indagare per conto suo per cercare di capire cosa sia successo a Marcia. Ramon chiede a Carmen della sua gravidanza ma la donna cade dalle nuove perchè ovviamente non è incinta. Ma visto che deve parlare anche di questa cosa, prova a spiegare perchè è così difficile vivere con Lolita ma non va fino in fondo…

Bellita e Josè parlando con Cinta di quello che sta succedendo alla famiglia di Emilio. La ragazza spiega che Felicia, per amore di suo figlio, è disposta anche a sposare Ledesma, in modo che il giovane possa avere una vita serena.

Susana va a fare visita a Genoveva e le due finiscono per parlare di donna Cayetana e di quello che successe tanti anni prima anche in quella casa. Susana ha ancora un ottimi ricordo della signora, nonostante tutto quello che si è detto di lei. Ma la donna deve poi pensare agli affari: Liberto , Ramon e Felipe le hanno dato un appuntamento per parlare di quello che si dovrà fare con l’investimento che insieme hanno deciso di affrontare.

Lolita e Carmen discutono per l’ennesima volta, ormai la situazione tra di loro sembra essere realmente fuori controllo.