Beautiful anticipazioni: Katie sta male ma fa finta di nulla, che cos’ha?

Ridge e Brooke fanno pace, la Logan promette anche di dare una seconda possibilità a Thomas, nonostante non si fidi affatto di lui. Ma quello che è successo a Ridge la notte in cui ha avuto Shauna al suo fianco, sta per essere scoperto anche da altre persone…Prima di darvi le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 27 novembre 2020, vi ricordiamo infatti che Carter ha saputo della bravata di Ridge anche se ancora non sa chi c’era insieme a lui. Sa che c’è stata una persona che si è presa cura del Forrester…Shauna per il momento tace ma questa scomoda verità potrebbe cambiare davvero tutto…

E adesso vediamo le anticipazioni e la trama di Beautiful di domani 27 novembre 2020. La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 NOVEMBRE 2020

Flo si rende conto che ha sbagliato, che ha perso la sua occasione con Wyatt ma vuole lottare perchè lei lo ama. Gli spiega i motivi per i quali non ha detto nulla, le minacce di Thomas, tutto quello che è successo in questi mesi difficili. E gli dice soprattutto che lo ama, che non immagina la sua vita senza di lui. Parole che non possono lasciare indifferente Wyatt che in ogni caso, ha amato molto Flo. Cosa farà il figlio di Bill, si renderà conto che anche Flo è una vittima in questa vicenda, oppure non riuscirà a perdonare il dolore che ha causato a Liam e a Hope e soprattutto alla piccola Beth che ha vissuto per così tanto tempo senza la sua vera mamma?

Katie parla con Bill di quello che pensa di Flo e di quello che potrebbe succedere con Wyatt. Non solo, la Logan sottolinea che Flo l’ha davvero delusa. Pensava di aver ritrovato una nipote da amare e invece…

All’improvviso la Logan si sente male ma sembra sottovalutare quanto sta succedendo. Non dimentichiamoci che le condizioni di salute di Katie sono precarie, che cosa sta succedendo, ha di nuovo dei problemi al cuore?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 27 novembre 2020.