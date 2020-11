Il segreto anticipazioni: Encarnacion lascia il lavoro, Pablo si schiera

Ne succedono sempre delle belle a Puente Viejo e anche le ultime puntate della soap spagnola in onda in Italia in questi mesi, non deludono il pubblico di Canale 5. Ma che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, 27 novembre 2020? Come avrete visto negli ultimi episodi, l’arresto di Urritia ha cambiato gli equilibri in due famiglie. E adesso Alicia e sua madre devono trovare un nuovo modo di andare avanti, dopo quello che è accaduto. Matias continua a essere molto preoccupata per le condizioni di salute di suo nonno. E’ vero che bisogna essere felici del suo rientro a casa ma le condizioni di salute, preoccupano davvero. Intanto anche tra Adolfo e Rosa le cose sono complicate. Ma il figlio di Isabel sembra non avere intenzione di far crescere suo figlio da solo ed è per questo che non ha intenzione di annullare il matrimonio. Marta però ci sarà, almeno secondo sua sorella Carolina che si aspetta di vederla a casa per il giorno delle nozze. Estefania intanto si prepara per vendicarsi una volta per tutte contro Tiburcio.

Ma vediamo quella che è la trama della puntata de Il segreto in onda domani, 27 novembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 NOVEMBRE 2020

Alicia riesce a farsi dare le informazioni che voleva su Matias: Isidoro le mostra dei documenti governativi che dimostrano il suo coinvolgimento nella lotta alla repubblica, ma non riesce comunque a crederci. Lo stato di salute di Raimundo preoccupa tutto il paese, ma le sue condizioni non migliorano affatto.

Rosa, noncurante degli eventi che la circondano, pensa soltanto all’organizzazione del matrimonio, ma intanto Encarnacion decide di abbandonare la Villa, mettendo fine al suo lavoro al servizio dei Solozabal. Continuano le tensioni tra Ignacio e María Jesus, ma Pablo sembra essersi schierato dalla parte del padre e rimprovera la madre di averlo abbandonato ed averlo usato solo per arricchirsi.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani, 27 novembre 2020, l’ultima della settimana!