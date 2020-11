Una vita anticipazioni: Marcia è stata rapita, la collana lo dimostra. Felipe la trova?

Che cosa vedremo nella puntata di Una vita in onda domani 27 novembre 2020? Felipe e Mauro insieme, riusciranno a capire che cosa è successo a Marcia e che fina ha fatto? Si renderanno conto che dietro alla scomparsa della ragazza c’è lo zampino di Ursula e che la Dicenta ha fatto tutto questo su ordine di Genoveva? Al momento i due non sembrano sospettare tanto che Felipe continua anche a collaborare con Ramon e Liberto aiutandoli nel loro affare con Genoveva…

Nel frattempo Ledesma spadroneggia ad Acacias 38 e manca poco al matrimonio con Felicia che, pur di proteggere i suoi figli, sarebbe disposta a tutto. Ma questo matrimonio si farà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani. Vedremo la seconda parte dell’episodio 1083 di Acacias 38. Ed ecco le ultime news dalla Spagna e le anticipazioni per la puntata di domani.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 NOVEMBRE 2020

Lolita si confida con Casilda, sempre più stanca del rapporto che c’è con Carmen. Secondo la moglie di Antonito si atteggia a gran signora e non ha rispetto per le tradizioni e gli usi del suo paese di origine…

Emilio cerca di mantenere la calma ma dopo l’ennesima provocazione di Ledesma, lo prende nuovamente per la giacca, interviene Felicia a dividere i due. Il ragazzo non accetta che sua madre sposi Ledesma. Mauro continua le sue indagini e dopo aver parlato con Casilda si imbatte in Ursula che ancora non aveva avuto il “piacere” di incontrare di nuovo. Anche in soffitta si parla del continuo malumore che serpeggia tra Lolita e Carmen…

Arriva il momento dell’appuntamento con Genoveva e anche Felipe si presenta in casa della donna per ascoltare il suo piano. Le cose vanno in porto e tutti i presenti firmano i documenti.

Nel frattempo Cinta e Camino parlano di quello che sta succedendo a Felicia e cercano una soluzione alternativa per far si che la donna non debba sposare Ledesma. Casilda trova in soffitta la medaglia di Marcia e la mostra a Felipe, che insieme a Mauro scopre che Marcia stava risparmiando per mandare un biglietto del treno a Tano: non c’è dubbio che Marcia sia stata rapita. Mauro invita Felipe a stare calmo, la collana non significa nulla se non ci sono anche altre prove. Ma l’avvocato non ha dubbi: la sua fidanzata è stata rapita.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 27 novembre 2020 su Canale 5.