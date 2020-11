Beautiful anticipazioni: Wyatt chiede a Sally di sposarlo, Katie sta male

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Beautiful ma non ci sono solo buone notizie. Vi ricordiamo che la soap americana ci aspetta anche domani, 28 novembre 2020 con un nuovo episodio in onda prima di amici! E non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che accadrà domani. Come avrete visto Flo ha cercato in tutti i modi di ricordare a Wyatt quanto il loro amore fosse speciale ma il giovane, nonostante sia stato colpito dalle parole e dal gesto della sua ex, vuole andare avanti.

Scopriamo quindi le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 NOVEMBRE 2020

A quanto pare Wyatt non ha nessuna intenzione di dare una seconda possibilità a Flo ed è per questo che ha preso una decisione importante. Deve voltare pagina e lo farà al fianco di una ragazza che non lo ha mai deluso. Ed è per questo motivo che ha deciso di fare una proposta di matrimonio a Sally. La ragazza non se lo aspettava di certo ma aveva chiesto a Wyatt di fare le cose sul serio. A quanto pare Sally, almeno a giudicare dal sorriso che sfodera dopo che Wyatt le ha chiesto di diventare sua moglie, ha deciso di provarci e quindi di dire si. Ma questo matrimonio si farà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 28 novembre 2020, che cosa accadrà?

Mentre Sally e Wyatt sono alle prese con la proposta di matrimonio, purtroppo a pochi passi da loro succede qualcosa di inaspettato. Mentre sta parlando con Bill infatti, Katie inizia a sentirsi male e sviene. Di nuovo problemi di salute per la sorella di Brooke?

Brooke sembra aver fiutato che Shauna ha un qualche interesse per Ridge e chiede a suo marito di stare molto lontano dalla madre di Flo. E pensare che non sa nulla di quello che è successo tra loro, come potrebbe reagire qualora scoprisse tutto?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful!