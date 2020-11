Il segreto anticipazioni: Isabel vuole far fuori Ignacio, sarà Rosa a ucciderlo?

Encarnacion e Alicia sono ancora molto provate dall’arresto di Urritia e decidono di chiudere ogni rapporto con Don Ignacio. Entrambe credono che parte della colpa di quanto accaduto sia del padrone che ha solo pensato ai suoi interessi senza preoccuparsi di quelle che sarebbero state le conseguenze per Jesus…Ma che cosa succederà adesso alle due donne? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domenica, 29 novembre 2020. Vi ricordiamo che la soap infatti non andrà in onda sabato pomeriggio ma torna domenica!

Alicia, già preoccupata per l’arresto del padre, deve fare i conti con il tradimento di Matias nei confronti della “causa”: grazie al suo lavoro come spia, infatti, ha fatto arrestare Isidoro esponendo tutto il sindacato, ma ha fatto in modo che Alicia comparisse nei rapporti come sua collaboratrice. Isabel cerca di approfittare della buona fede di Rosa che vede in lei l’unica persona di cui fidarsi. La marchesa lo sa bene e decide di vendicarsi a modo suo di Ignacio…La notizia del ritorno di Raimundo in paese viene accolta da tutti in modo lieto. Ma purtroppo le sue condizioni di salute sembrano essere molto gravi.

Ma vediamo nel dettaglio la trama della prossima puntata della soap in onda su Canale 5. Ecco le anticipazioni per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 NOVEMBRE 2020

Tiburcio, convinto di essersi liberato di Estefania, va su tutte le furie quando lei torna all’emporio Mirañar e, in più, con la notizia di una gravidanza inattesa.

Rosa, offesa dall’atteggiamento della famiglia, cerca rifugio nelle parole di donna Isabel, che però la manipola spingendola a credere che la colpa di ogni loro disgrazia sia di don Ignacio e che sarebbe meglio eliminarlo. Le condizioni di Raimundo, intanto, restano disperate e a nulla servono i tentativi di Francisca e Matias di farlo reagire in qualche modo.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domenica 29 novembre 2020 su Canale 5.