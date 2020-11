Una vita anticipazioni: Ursula placcata da Mauro, al momento non cede

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 29 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano da Acacias 38, in onda domenica pomeriggio su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1084 della soap tanto amata dal pubblico di Mediaset! Che cosa succederà? Mauro e Felipe hanno ritrovato la collanina di Marcia e hanno capito che la ragazza è stata rapita, non si sarebbe mai allontanata senza il suo monile, di questo è più che sicuro l’avvocato. Inoltre grazie a Casilda hanno anche scoperto che Marcia stava mettendo dei soldi da parte per fare una sorpresa a Felipe: voleva pagare il biglietto del treno a Tano e farlo tornare in Spagna per conoscerlo! Felipe non ha dubbi: qualcuno ha fatto del male alla sua fidanzata. Ma come possono dimostrarlo? E soprattutto la domanda adesso sorge spontanea: Marcia è stata rapita oppure Ursula ne ha ordinato l’omicidio?

Non ci resta che scoprire quello che succederà con le anticipazioni, eccole per voi. Vi ricordiamo che Una vita torna domenica 29 novembre mentre al sabato non va in onda.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 NOVEMBRE 2020

Emilio sconvolto da quello che sta succedendo e anche amareggiato per come si è comportato con Cinta, va a scusarsi con lei. Il ragazzo non sa che cosa fare perchè non vuole che sua madre sposi Ledesma solo per salvare la sua vita. Mentre i due parlano del grande sacrificio che Felicia sta per fare, Bellita ascolta nascosta la loro conversazione…

Felipe va avanti con le ricerche di Marcia e continua a parlare con Casilda. La ragazza le dice che Marcia non amava parlare del suo passato e non aveva mai detto da dove venisse.

Fabiana è stanca di vedere Carmen e Lolita non andare più d’accordo e così le convoca entrambe perchè vuole che questa storia finisca. Alla fine le due donne, grazie alla mediazione di Fabiana, si promettono che cercheranno di andare d’accordo pur vivendo nella stessa casa. Rosina spettegola con Ursula sulla scomparsa di Marcia e dice che la ragazza non si è resa conto di aver perso l’occasione della sua vita. Mauro continua a pressare Ursula convinto del fatto che lei sappia molto di più di quello che è successo a Marcia, ed effettivamente non sbaglia…

Bellita parla con Josè di quello che sta succedendo a Felicia e si chiede se possano fare qualcosa in questa storia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 29 novembre 2020 come sempre su Canale 5.