Beautiful anticipazioni: Katie sta di nuovo male, rischia la vita?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 29 novembre 2020? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci permettono di scoprire quelle che saranno le news nei prossimi episodi. Il pubblico che segue con passione la soap tra anticipazioni americane e puntate italiane si chiede in questi giorni che cosa succederà tra Shauna e Ridge, voci in arrivo dagli States ci raccontano che ne vedremo delle belle…E succederà anche dell’altro nella vita di Thomas che, come avrete capito, continuerà a essere ossessionato da Hope. Capovolgimenti, colpi di scena: a Los Angeles succede sempre di tutto e con le nostre anticipazioni non potevamo che raccontarvi quello che accadrà nelle prossime puntate, iniziando da quella del lunedì…Avrete visto che Katie si è sentita poco bene: c’è grande ansia anche perchè la Logan ha già dei problemi di salute molto seri, e una ricaduta, potrebbe costarle la vita…

Non ci resta che scoprire che cosa accadrà con la puntata di domani, ecco le anticipazioni di Beautiful per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 NOVEMBRE 2020

Alla fine Sally riceve la proposta che ha sempre desiderato anche se forse non è questo il periodo migliore per pensare al futuro. Sally sa bene che Wyatt in qualche modo è ancora legato a Flo ed è per questo che non ha accettato da subito. Guardando bene nel suo cuore però si rende conto di amare Wyatt ed è per questo che accetta la sua proposta di matrimonio.

Ridge intanto continua a dire che Thomas non va demonizzato, ma allo stesso tempo cerca di dare ragione a Brooke anche perchè ha paura che lei possa scoprire quello che è successo con Shauna!

Quando Bill torna a casa trova Katie a terra svenuta. La donna sta di nuovo molto male? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful, assolutamente da non perdere. Appuntamento a domani, domenica 29 novembre 2020, su Canale 5.