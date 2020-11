Beautiful anticipazioni: Katie ha una insufficienza renale, sopravviverà?

Non potevano mancare le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata di domani 30 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio i dettagli dei prossimi episodi. Che cosa ha Katie? Sta molto male oppure si tratta solo di un malessere passeggero? Wyatt e Sally alla fine si sposeranno o i problemi di salute di Katie cambieranno i piani della coppia? Flo pensa, anche fomentata da sua madre, che potrebbe avere una nuova possibilità con Wyatt. Non sa che il suo ex ha deciso di voltare pagina, ma andrà davvero fino in fondo? Bill aveva capito che Katie stava molto male ma non pensava che stesse per succedere qualcosa di così tanto grave…

E Shauna che cosa farà con Ridge? Starà in silenzio oppure farà delle rivelazioni che potrebbero cambiare tutto? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni partendo proprio dalla puntata di Beautiful di domani, 30 novembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 NOVEMBRE 2020

Sally non si aspettava di ricevere la proposta di matrimonio di Wyatt dopo tutto quello che è successo tra loro. Sa bene che in qualche modo Wyatt è ancora legato a Flo ma a quanto pare alla fine la ragazza ha portato anche tanto dolore nella vita del giovane Spencer. E allora Wyatt ha deciso di andare avanti per la sua strada rinunciando a Flo e scegliendo Sally. La bella rossa alla fine accetta e dice si al suo principe azzurro.

Wyatt e Sally non immaginano che mentre vivono questo momento magico, Bill invece è corso in ospedale con Katie. La Logan ha una gravissima insufficienza renale e le sue condizioni sembrano essere molto gravi…

Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutto! Appuntamento a domani, ore 13,40 per una nuova puntata da non perdere di Beautiful.