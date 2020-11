Una vita anticipazioni: Mauro sospetta di Genoveva, salverà Marcia?

E’ andata in onda oggi domenica, una nuova puntata di Una vita! E come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 30 novembre 2020; nel prossimo episodio della soap spagnola infatti, vedremo che cosa accadrà nella seconda parte della puntata 1084. Come avrete visto, Carmen e Lolita stanno cercando di riappacificarsi, dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane.

Mauro continua le sue indagini per capire che fine abbia fatto Marcia e inizia a sospettare che Ursula e Genoveva siano implicate in questa storia…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 NOVEMBRE 2020

Genoveva e Ursula cerca di cercano di capire cosa fare con Marcia. Non solo, Ursula è molto preoccupata per il ritorno di Mauro ad Acacias 38, sa bene infatti che l’ispettore è un osso duro. La Dicenta promette alla sua padrona che si occuperò di tutto e che nn ci saranno problemi. Cinta priva a sollevare il morale a Emilio e Camino ma i due ragazzi sono molto preoccupati per quello che potrà succedere a Felicia, qualora sposasse Ledesma.

Carmen sta preparando delle sorprese per il bambino di Lolita e Antonito ma viene “scoperta” da Ramon che è felicissimo di questa tregua e trova bellissime le cose che sua moglie ha fatto a mano!

Genoveva decide di andare da Felipe anche per capire di persona se davvero Mauro si sta occupando della scomparsa di Marcia. Ursula non sbagliava ad aver timore dell’ispettore. Infatti Mauro è convinto che Genoveva sia legata in qualche modo alla scomparsa di Marcia e ne parla con il suo amico Felipe. Quello che Mauro non può immaginare è se Marcia sia stata solo rapita o anche uccisa…Mancano ormai sempre meno giorni alle nozze tra Felicia e Ledesma. Non sembra esserci altro destino per la mamma di Emilio e Camino.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 30 novembre 2020 su Canale 5, come sempre alle 14,10 dopo Beautiful.