Il segreto anticipazioni: Francisca e Raimundo moriranno insieme?

Isabel sta manipolando senza troppe difficoltà Rosa che ha ormai perso la testa. Rosa è così turbata da arrivare persino a pensare di uccidere suo padre. La ragazza è davvero fuori controllo. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di domani 1 dicembre 2020. Come avrete visto alla fine Rosa nonostante quello che Isabel le ha detto, non ha fatto danni ma che sia pronta a fare del male anche alla gente che dovrebbe amare, è ormai cosa scontata…Le condizioni di Raimundo sono sempre più gravi e Francisca non sa più che cosa fare…

Damian, sfuggito all’arresto, giura di uccidere Matias, che invece pensa di aver chiuso con ogni problema derivante dalla politica. Alicia, infuriata con Matias per averla fatta apparire come una sua collaboratrice e quindi come una spia, dà rifugio a Damian. Donna Francisca, viste le condizioni disperate di Raimundo, che non reagisce a nessuno stimolo, chiede a Mauricio di aiutarla un’ultima volta per morire insieme a Raimundo.

Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama de Il segreto per la puntata di domani 1 dicembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 1 DICEMBRE 2020

Manuela tenta di riavvicinarsi a Encarnacion, ma lei non vuole contatti con la Villa, di nessun tipo. Intanto, in casa sua, Alicia nasconde Damian, che però sembra scomparso. Temendo il peggio, Alicia corre a cercarlo. Tutti sospettano che donna Francisca voglia in qualche modo mettere fine alla sua vita e a quella di Raimundo, in un ultimo gesto romantico e liberatorio.

Effettivamente la donna è felice da un lato per avere di nuovo l’uomo che ama al suo fianco. Ma di passare la vita in questo stato, accanto a una persona che non reagisce e che sembra essere un vegetale, non è quello che si aspettava. E allora, che cosa ne sarà di loro?

Appuntamento a domani con la prima puntata del mese di dicembre 2020 per scoprire tutto!