Una vita anticipazioni: Felipe vuole ingannare di nuovo Genoveva pur di trovare Marcia

Mauro è sempre più convinto che Genoveva e Ursula sappiano che fine ha fatto Marcia, lo scoprirà? Ve ne parliamo nelle anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani 1 dicembre 2020. Il nuovo mese si apre in Italia con la messa in onda della prima parte dell’episodio 1085 di Acacias 38 che ci mostra Mauro e Felipe ancora intenti a cercare di capire che cosa possa esser successo a Marcia. Anche il pubblico sa ben poco di questa storia. Sappiamo che Marcia è stata rapita ma siamo sicuri che sia ancora viva? E se Ursula avesse ordinato di ucciderla? Nel frattempo mancano poche ore alle nozze tra Felicia e Ledesma ed Emilio non sa più cosa fare per salvare sua madre da questa condanna…

Vediamo le anticipazioni e la trama per la puntata di Una vita di domani, 1 dicembre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 1 DICEMBRE 2020

Fabiana e Agustina discutono del ritorno di Genoveva ad Acacias 38 e non sanno come potrà gestire Felipe questa cosa. Non sanno se Genoveva ha ancora un debole per lui…Nel frattempo Bellita decide di andare a parlare con Felicia, dopo aver scoperto fino a che punto è disposta a sacrificarsi per amore dei suoi figli. Felicia ringrazia Bellita anche se non possono fare nulla per cambiare il destino che la attende. La madre di Cinta rientrata a casa parla anche con suo marito di quello che sta succedendo a Felicia, ma non sembrano poter fare molto. Lolita intanto deve sembrare accondiscendente con Carmen anche se il fatto che un’altra donna oltre a lei si occupa della casa, proprio non le va giù…

Genoveva dal canto suo pur di riconquistare la fiducia delle altre signore di Acacias 38 si mostra sempre sorridente e disponibile con loro.

Felipe decide di non affrontare, almeno per il momento, Genoveva. E così quando la incontra non l’accusa di niente, come magari vorrebbe fare, ma si mostra solo provato per la scomparsa di Marcia. Dopo questo incontro Ursula e Genoveva parlano del fatto che le cose sembrano procedere nel migliore dei modi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 1 dicembre 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5.