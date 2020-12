Beautiful anticipazioni: Katie ha bisogno di un trapianto, si salverà?

Katie sta molto molto male e i medici non hanno dubbi: visti i pregressi, per lei sarà necessario fare un trapianto. Ma le liste di attesa si sa, sono lunghe e l’unica soluzione potrebbe essere quella di un trapianto. Che cosa accadrà? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful in onda domani 2 dicembre 2020. Inizia un nuovo mese all’insegna della soap americana e i colpi di scena non mancano. Nella puntata del 2 dicembre vedremo quello che i medici hanno comunicato a Katie ma non solo…Bill questa volta è davvero molto preoccupato, teme di poter perdere sua moglie…Intanto Wyatt e Sally che non sanno ancora nulla di quello che è successo a Katie, si preparano per annunciare a tutti che stanno per diventare marito e moglie. Quinn intanto, pur rendendosi conto del fatto che Shauna e Flo hanno sbagliato, cerca di giustificarle con Eric…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 DICEMBRE 2020

Quinn è preoccupata per suo figlio. Da un lato si rende conto che Flo al momento non è la ragazza giusta per lui e che ha fatto bene a mettere fine a questa relazione ma non vuole neppure che suo figlio si accompagni con Sally. Ha giurato guerra alla ragazza e continua a pensare che Sally non sia affatto la donna giusta per Wyatt. Ma suo figlio sembra pensarla in modo diverso visto che ha chiesto a Sally di diventare sua moglie e lei ha accettato.

Nel frattempo Flo si chiede che cosa ne sarà di sua madre, si rende conto che Shauna si è invaghita di Ridge e ha paura che possa prendere delle decisioni sbagliate. Ma Flo ha anche saputo dei problemi di salute di Katie e nonostante quello che sua zia le ha detto di recente, invitandola ad andare via da Los Angeles, sembra essere molto preoccupata.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 2 dicembre 2020.