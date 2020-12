Il segreto anticipazioni: Marta torna a Puente Viejo e non è sola

In questi giorni è successo davvero di tutto in quelle che sono le ultime puntate de Il segreto ! Come saprete infatti, la soap sta per chiudere i battenti, quelle di dicembre 2020 sono le ultime puntate della soap spagnola. Le anticipazioni ci rivelano la trama della puntata de Il segreto di domani, 2 dicembre 2020. Come avrete visto, Rosa è ormai impazzita totalmente. Ha cercato di togliersi la vita dopo aver fallito il suo tentativo di uccidere Ignacio. Quello che però nessuno sa è che Rosa è manipolata da Isabella che la sta usando a suo piacimento per provare a far fuori il padre della ragazza…Nel frattempo le cose peggiorano per Francisca che non sopporta di vedere suo marito ridotto in quello stato e medita di morire insieme a lui. Matias sta per dire addio alla sua vita da ribelle per potersi concentrare solo su Marcela e sulla piccola ma le cose non andranno forse come lui si augura…E adesso vediamo le anticipazioni e la trama de Il segreto per la puntata di domani 2 dicembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 DICEMBRE 2020

Tiburcio continua ad essere tormentato da Estefania, che ora dice di aspettare un figlio da lui e diventa sempre più insistente. Onesimo continua a tormentare l’intero paese con l’organizzazione del concorso di frittelle per la festa di San Giuseppe, ma per ora è l’unico partecipante. Marta torna a Puente Viejo con una grande notizia: a Bilbao ha sposato Ramon.

Marta, tornata a Puente Viejo con Ramon dopo averlo sposato in segreto, dà la notizia a tutta la famiglia. Don Ignacio, all’inizio incredulo e furioso per non essere stato consultato, dà la sua benedizione ai due ragazzi. Rosa, invece, sospetta che Marta nasconda un secondo fine e la affronta in modo diretto. Tiburcio e Hipolito non riescono più a gestire Estefania, ma sembra aprirsi uno spiraglio; Hipolito, infatti, la vede parlare con un uomo e decide di seguirlo per scoprire chi sia.

