Una vita anticipazioni: Marcia non si trova e Felipe va ko

Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni: in onda domani 2 dicembre 2020 la seconda parte dell’episodio 1086 di Acacias 38. Come avrete visto negli ultimi episodi, le indagini di Mauro hanno portato in un luogo dove si pensava che Marcia potesse essere nascosta, dopo il sequestro. Ma una volta arrivati, non hanno trovato tracce della ragazza. Felipe però non si arrende e crede che questo sia solo l’inizio, convinto del fatto che dietro alla scomparsa della sua fidanzata ci possa essere lo zampino di Genoveva. In ogni caso per il momento non vuole ancora parlare direttamente con la donna, anzi, finge di esserle amico.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 DICEMBRE 2020

Camino sembra essere molto preoccupata per sua madre visto quello che è l’atteggiamento di Ledesma e spera che alla fine Emilio troverà il modo per evitare queste nozze. Ledesma dal canto suo continua a comportarsi sempre malissimo con Felicia, non rispettandola in primis come donna.

La tregua tra Carmen e Lolita sembra essere già finita, le due donne non sembrano andare d’accordo perchè la moglie di Ramon non vuole più partecipare ai riti del paese di origine della ragazza.

Genoveva incontra Felipe per parlare di affari e per l’avvocato, fingere che non sia successo nulla, è difficile. Ma per il momento Felipe sceglie di non mostrare la sua rabbia perchè vuole trovare Marcia…Genoveva però lo invita a confidarsi con lei, a dirle che cosa prova in questo momento difficile. Felipe le dice che non ha nulla di cui parlare e che non vuole essere sulla bocca di tutti.

Emilio ringrazia Cinta per averle suggerito di raccontare tutta la verità a suo padre. Forse insieme, con l’aiuto di un avvocato, potranno trovare il modo di uscire da questa spiacevole situazione.

Casilda va da Felipe per chiedergli se ci sono novità sulla scomparsa di Marcia, visto che ha incontrato Mendez. Felipe è molto nervoso per quello che è successo e se la prende anche con Casilda che voleva solo avere notizie…Casilda e Agustina si rendono conto che Felipe parla con il cuore pieno di dolore e perdonano i suoi modi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 2 dicembre 2020.