Beautiful anticipazioni: Katie attende un rene nuovo salva vita

La notizia del peggioramento di Kate è arrivata per tutti come un fulmine a ciel sereno, non ci si aspettava infatti che la donna potesse essere così grave. E nella puntata di Beautiful in onda domani, 4 dicembre 2020, vedremo come la famiglia Logan cercherà di reagire a questa notizia. Bill è preoccupatissimo e ovviamente si cerca di capire quelle che sono le prossime mosse da fare. Katie ha bisogno di un rene nuovo per sopravvivere, chi potrebbe essere il donatore?

Nel frattempo Wyatt difende la sua decisione di sposare Sally ma sua madre proprio non l’accetta e torna a puntare tutto su Flo, nonostante sappia bene che la ragazza ha commesso degli errori gravissimi. Katie intanto si è svegliata e viene a sapere quello che le sta succedendo: serve un rene, ma chi sarà il donatore?

Vediamo le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 4 dicembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 DICEMBRE 2020

Per l’ennesima volta Brooke e Ridge hanno una discussione che riguarda Thomas. I due hanno dei punti di vista completamente diversi, questo è chiaro a tutti e quindi decidono di mettere un punto a questa vicenda. Non penseranno a Thomas, almeno per il momento. Con Katie in ospedale in quelle condizioni del resto, c’è bene altro a cui pensare. Thomas però a dispetto di quello che può pensare suo padre, non ha intenzione di arrendersi e continua a pensare che il suo posto sia al fianco di Hope ed è per questo che va di nuovo a mettere paura al piccolo Douglas. Ma si può davvero arrivare a fare delle minacce a un bambino?

Intanto in ospedale Katie sta ancora molto male e si attende di capire chi possa essere il donatore…

Potrebbe essere Flo a decidere di fare un gesto così importante per riconquistare la fiducia della sua famiglia? Vedremo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 4 dicembre 2020 su Canale 5.